Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 22:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:30
Армия
Сирены ПВО звучат в израильских городах Ашдод и Ашкелон
22:22
Происшествия
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в лесу под Нижним Новгородом
22:22
Происшествия
Число погибших в секторе Газа от ударов Израиля превысило 100 человек
22:20
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске мурманчанин попался на краже нижнего белья
22:13
Общество
Офис генсека ООН: Гутерреш заинтересован в расширении сотрудничества с РФ
22:05
Экономика
Посол РФ в Минске назвал причину ухода белорусского транзита из Прибалтики
22:00
Общество
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
21:59
Происшествия
Ливан выпустил три ракеты в район Средиземного моря у побережья Израиля
21:45
Общество
Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики
21:39
Весь мир
Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю
21:35
Политика
Вопреки домашнему аресту Медведчук продолжит политическую деятельность
21:32
Армия
Военный эксперт Ходаковский рассказал о планах ВСУ в Донбассе
21:30
Весь мир
Новое чудо-оружие: есть ли эффективный способ противодействия FPV-дронам
21:21
Общество
Калининградец спас ежика из ловушки супа быстрого приготовления
21:20
Происшествия
Сына экс-главы Самарской области задержали в Москве по делу о взяточничестве
21:13
Политика
Глава пресс-службы УПЦ объяснил «свинское» отношение Киева к чернобыльцам
21:10
Политика
Украинский депутат вместе с коллегой из Литвы посетит границу с Крымом
21:08
Армия
Главком ВМФ РФ поздравил моряков Черноморского флота с 238-летием
21:08
Общество
Netflix покажет половину первого сезона «Властелинов вселенной» Кевина Смита 23 июля
21:08
Весь мир
Парламент Черногории принял поправки к закону о прокуратуре
Все новости

Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики

Общество
Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики
Федеральное агентство новостей  / 

Накануне, 12 мая, в Луганске отметили седьмую годовщину образования республики. На торжественных мероприятиях побывала и съемочная группа ФАН.

К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса власти республики отменили все запланированные ранее массовые гуляния, однако поздравить жителей ЛНР прибыли представители ряда делегаций.

В этом году в город приехала самая многочисленная за семь лет существования республики делегация из России, ее возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Также были гости из Южной Осетии, Абхазии и Донецкой Народной Республики.  

Стартовали торжественные мероприятия в колонном зале, где глава республики Леонид Пасечник выступил с приветственным словом.

«За семь лет наша республика прошла очень непростой путь. Все эти годы мы живем под канонаду украинской артиллерии, но при этом мы верим в мир и являемся сторонниками мирного разрешения конфликта! Киеву рано или поздно, но придется понять, что гражданскую войну можно прекратить только с помощью диалога, мирного диалога с нами, жителями республики!» — заявил Пасечник.

Пасечник отметил вклад России и дружественных республик, которые все семь лет поддерживают ЛНР. По случаю праздника он наградил представителей делегаций.

«Меня иногда спрашивают, что связывает Южную Осетию, Донецк, Луганск, Россию? В годы Великой Отечественной войны осетины погибали на фронтах ВОВ: в Луганске, Донецке, Сталинграде, Крыму. В Южной Осетии российские солдаты, защищая нас, погибали в 2008 году. Скажите, выше и крепче кровной связи что-нибудь может быть?» — заявил в ответном слове президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Андрей Турчак также взял слово и подчеркнул, что Россия всегда будет с республиками Донбасса.

«Семь лет — это относительно небольшой период, но в эти семь лет вместилось все: и тяжесть потерь, и боль утрат, радость, возможность дышать мирным воздухом, возможность говорить на своем языке, возможность сохранить Русский мир на пространстве Донбасса. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем республики и хочу заверить: Россия всегда была, есть и будет вместе с вами», — заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ.

Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики
Федеральное агентство новостей  / 

Торжественная часть продолжилась рядом мероприятий как в Луганске, так и за его пределами. Участники делегаций провели несколько встреч. Они обсудили важные вопросы не только с представителями власти, но и с местными жителями.

Были, конечно, и подарки. Луганская республиканская клиническая больница получила от представителей «Единой России» современный автомобиль скорой помощи.

«Это очень важное событие для населения республики, потому что клиническая больница оказывает помощь всей республике. Так как у нас продолжаются боевые действия, каждый день гибнут и получают ранения как мирные жители, так и военнослужащие, естественно, автомобиль, оснащенный всей необходимой аппаратурой, крайне важен для выезда наших узких специалистов, которые сегодня работают в больнице для того, чтобы спасать жизни этих людей», — сказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Также от партии «Единая Россия» депутат Госдумы Дмитрий Саблин передал представителям школ, находящихся у линии соприкосновения, медпрепараты для педагогов, которые переболели коронавирусом, а также подарки.

Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики
Федеральное агентство новостей  / 

«В рамках работы нашей делегации мы передали пробиотики, лекарства. Лекарство послековидное — очень важное, особенно для тех, кто принимал антибиотики. И, конечно, хотели вручить небольшие подарки и сказать слова благодарности нашим учителям, потому что учителя — не менее важная работа, чем врачи. Если врачи — физическое здоровье, учителя — это духовное здоровье», — сказал Саблин.

«Я особо благодарен депутату Госдумы фракции «Единая Россия» Дмитрию Саблину. Он приехал, встретился с директорами школ наших, которые сегодня находятся на линии соприкосновения. [Спасибо] за его поддержку, за его подарки, которые он вручил нашим директорам. Он сегодня поддержал нас здесь, в городе, и дал надежду, что все-таки мы идем на воссоединение с Россией. Это для нас сейчас важно», — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Саблин выразил уверенность, что связи России и Донбасса в гуманитарно-экономической сфере будут только укрепляться.

россия донбасс лнр саблин день республики
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 265698 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 231246 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 206519 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 141725 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 111117 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Общество / Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики
Рейтинг@Mail.ru