Делегации из РФ, Южной Осетии, Абхазии и ДНР прибыли в Луганск на День республики

Накануне, 12 мая, в Луганске отметили седьмую годовщину образования республики. На торжественных мероприятиях побывала и съемочная группа ФАН.

К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса власти республики отменили все запланированные ранее массовые гуляния, однако поздравить жителей ЛНР прибыли представители ряда делегаций.

В этом году в город приехала самая многочисленная за семь лет существования республики делегация из России, ее возглавил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Также были гости из Южной Осетии, Абхазии и Донецкой Народной Республики.

Стартовали торжественные мероприятия в колонном зале, где глава республики Леонид Пасечник выступил с приветственным словом.

«За семь лет наша республика прошла очень непростой путь. Все эти годы мы живем под канонаду украинской артиллерии, но при этом мы верим в мир и являемся сторонниками мирного разрешения конфликта! Киеву рано или поздно, но придется понять, что гражданскую войну можно прекратить только с помощью диалога, мирного диалога с нами, жителями республики!» — заявил Пасечник.

Пасечник отметил вклад России и дружественных республик, которые все семь лет поддерживают ЛНР. По случаю праздника он наградил представителей делегаций.

«Меня иногда спрашивают, что связывает Южную Осетию, Донецк, Луганск, Россию? В годы Великой Отечественной войны осетины погибали на фронтах ВОВ: в Луганске, Донецке, Сталинграде, Крыму. В Южной Осетии российские солдаты, защищая нас, погибали в 2008 году. Скажите, выше и крепче кровной связи что-нибудь может быть?» — заявил в ответном слове президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Андрей Турчак также взял слово и подчеркнул, что Россия всегда будет с республиками Донбасса.

«Семь лет — это относительно небольшой период, но в эти семь лет вместилось все: и тяжесть потерь, и боль утрат, радость, возможность дышать мирным воздухом, возможность говорить на своем языке, возможность сохранить Русский мир на пространстве Донбасса. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем республики и хочу заверить: Россия всегда была, есть и будет вместе с вами», — заявил первый зампредседателя Совета Федерации РФ.

Федеральное агентство новостей /

Торжественная часть продолжилась рядом мероприятий как в Луганске, так и за его пределами. Участники делегаций провели несколько встреч. Они обсудили важные вопросы не только с представителями власти, но и с местными жителями.

Были, конечно, и подарки. Луганская республиканская клиническая больница получила от представителей «Единой России» современный автомобиль скорой помощи.

«Это очень важное событие для населения республики, потому что клиническая больница оказывает помощь всей республике. Так как у нас продолжаются боевые действия, каждый день гибнут и получают ранения как мирные жители, так и военнослужащие, естественно, автомобиль, оснащенный всей необходимой аппаратурой, крайне важен для выезда наших узких специалистов, которые сегодня работают в больнице для того, чтобы спасать жизни этих людей», — сказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Также от партии «Единая Россия» депутат Госдумы Дмитрий Саблин передал представителям школ, находящихся у линии соприкосновения, медпрепараты для педагогов, которые переболели коронавирусом, а также подарки.

Федеральное агентство новостей /

«В рамках работы нашей делегации мы передали пробиотики, лекарства. Лекарство послековидное — очень важное, особенно для тех, кто принимал антибиотики. И, конечно, хотели вручить небольшие подарки и сказать слова благодарности нашим учителям, потому что учителя — не менее важная работа, чем врачи. Если врачи — физическое здоровье, учителя — это духовное здоровье», — сказал Саблин.

«Я особо благодарен депутату Госдумы фракции «Единая Россия» Дмитрию Саблину. Он приехал, встретился с директорами школ наших, которые сегодня находятся на линии соприкосновения. [Спасибо] за его поддержку, за его подарки, которые он вручил нашим директорам. Он сегодня поддержал нас здесь, в городе, и дал надежду, что все-таки мы идем на воссоединение с Россией. Это для нас сейчас важно», — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Саблин выразил уверенность, что связи России и Донбасса в гуманитарно-экономической сфере будут только укрепляться.