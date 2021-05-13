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Россияне подняли на смех журналистов из США, испугавшихся «микроволн» из РФ

Армия
Россияне подняли на смех журналистов из США, испугавшихся «микроволн» из РФ
Global Look Press  /  Axel Heimken/dpa

Москва, 13 мая. Жители РФ высмеяли американских журналистов, испугавшихся российского «микроволнового оружия», призвав раздать гражданам США шапочки из фольги.

Россия якобы применяет «микроволновое излучение» для совершения «атак» на высокопоставленных членов руководства Соединенных Штатов, заявили авторы американского издания Washington Examiner. По их словам, Москва начала применять радиочастотные атаки еще в 1996 году. В качестве одного из «примеров» журналисты привели случай, когда якобы два сотрудника Агентства национальной безопасности столкнулись с преждевременной болезнью Паркинсона после того, как прилетели из России.

Американские власти планируют ответить Москве решительными мерами в виде высылки дипломатов и введения различных санкций, в том числе, в отношении «Северного потока — 2», уточнили авторы статьи. Редакция Федерального агентства новостей решила узнать мнение жителей России о подобной публикации американского издания.

Россияне прокомментировали материал, подняв на смех работников американских СМИ. Они подчеркнули, что подобные публикации не блещут адекватностью. Один из комментаторов призвал снабдить испугавшихся граждан США шапочками из фольги для того, чтобы они смогли «спастись» от российского «микроволнового оружия».

«Выдать всем по шапочке из фольги и по проводу для заземления», — предложил один из жителей РФ.

Некоторые россияне вспомнили и другие абсурдные выпады американцев в сторону РФ, которые также лишены какого-либо здравого смысла. Один из пользователей российского сегмента Сети подчеркнул, что на самом деле это сама природа ополчилась на жителей Соединенных Штатов.

«Помню обвинения американского посольства, что наши агенты проникают в их квартиры и портят молоко. Ставят у батареи утром и к вечеру там кефир! И еще один их недалекий гражданин рассказывал, что наши офицеры нагадили на его ковре, как в фильме «Альфа Дог», — высказался россиянин.

«Похоже, что сама природа против того, чтобы американцы расползались по миру», — добавил другой пользователь.

Ранее американские аналитики рассказали, почему США и страны Североатлантического альянса не решатся на вооруженное противостояние с Россией.

россия сша Микроволновое оружие
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