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Эвелина Хромченко показала, как пышные модницы могут визуально скорректировать фигуру

Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала, как пышные модницы могут визуально скорректировать фигуру
wikipedia.org  /  RussianStyle

Москва, 13 мая. Эксперт моды и fashion-журналист Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» продемонстрировала, как правильно подобранный топ может визуально скорректировать пышную фигуру.

Новой героиней «Модного приговора» стала 40-летняя Анна. По словам женщины, она всегда занималась спортом, однако от некоторых изъянов ей так и не удалось избавиться. Она является обладательницей фигуры «яблоко», и, как у многих женщин с таким типом телосложения, у нее есть заметный животик.

Заявку на фэшн-суд отправила подруга Анны. Сама героиня мало верила, что разительные перемены во внешности может принести новый гардероб. Однако уже во время первой примерки она ахнула, увидев в зеркале работу стилиста. Фэшн-эксперт создал для Анны образ с «омолаживающим эффектом», а потом подобрал ей простой комплект, главной фишкой которого стал топ.

Эвелина Хромченко отметила, что правильно подобранные вещи могут скорректировать даже фигуры пышных модниц. По ее словам, секрет топа, благодаря которому Анна стала выглядеть стройнее, в плотном материале. Он не выделяет рельефы тела и струится настолько свободно, что трудно догадаться об объемах женщины. Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев добавил, что V-образный вырез с кружевом по канту тоже работает на коррекцию фигуры: удлиняя шею, делает силуэт более изящным.

Недавно к 9 Мая вышел специальный выпуск «Модного приговора», героиней которого стала 94-летняя Генриетта Тимофеевна Кауркина, ветеран Великой Отечественной войны.

мода стиль хромченко
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