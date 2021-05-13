Куба сообщила о начале массовой вакцинации собственной вакциной

Гавана, 13 мая. Куба начала массовую вакцинацию одним из пяти собственных препаратов от COVID-19, который может быть использован для кампаний по вакцинации по всей Латинской Америке, сильно пострадавшей от пандемии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Государственный фармацевтический сектор Кубы, который на протяжении длительного времени разрабатывает, изготовляет и экспортирует вакцины, завершил последнюю фазу испытаний собственной вакцины Abdala с участием 48 тысяч волонтеров. Результаты испытаний на данный момент не опубликованы.

Правительство Кубы заявило, что преимущества от массовой вакцинации перевешивают все риски, учитывая то, что эффективность в выработке антител и безопасность препарата уже доказаны.

Правительство оправдывают свое решение тем, что многие страны начали применение вакцин против коронавируса еще до публикации результатов третьей фазы клинических испытаний. В США и Европе экстренное использование препаратов было одобрено после испытаний на небольшом количестве людей. В России и Китае использование вакцин также началось после результатов второй фазы испытаний.

Государственная фармацевтическая компания ожидает одобрения экстренного использования по крайней мере одной из вакцин Abadala и Soberana 2 регулирующим органом в сфере здравоохранения. Однако представители правительства заявили, что планируют начать прививки Abadala среди наиболее уязвимых групп, не дожидаясь одобрения регулятора.

Пандемия на Кубе

На Кубе уже сотни тысяч сотрудников здравоохранения привились местными вакцинами. Правительство намерено вакцинировать наиболее уязвимых представителей населения в самых затронутых частых страны: людей старше 60 в Гаване и работников сферы туризма на таких курортах, как Варадеро.

Глава компании BioCubaFarma Эдуардо Мартинес заявил, что планируется производство достаточного количества доз для вакцинации 11-милионного населения страны.

«Возможно, мы станем первой страны, которая вакцинирует все население своей собственной вакциной», — заявил Мартинес в ходе выступления на местном телевидении.

Министр здравоохранения Хосе Порталь сообщил, что ожидает вакцинации от коронавируса 70% населения к августу. Официальные власти также заявили о возможности делать прививки туристам в попытке оживить этот ключевой сектор экономики, пострадавший от пандемии.

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

Страна, которая гордится своими достижениями в медицине, доступной всему населению, успешно предотвратила распространение коронавируса весной 2020 года. Однако в стране была зарегистрирована вспышка заражений в ноябре 2020 года, после того как власти ослабили ограничительные меры.

На сегодняшний день Куба переживает худший период пандемии. С начала мая ежедневно регистрируется свыше 1000 случаев заражения. С начала пандемии в стране было зарегистрировано 119 тысяч случаев заражения, в том числе 768 смертей.

Критики отмечают, что Куба может сильно пострадать, если вакцины окажутся неэффективными, так как власти не подписали контракты по закупке иностранных препаратов от COVID-19. Кроме того, это будет большим ударом по экономике страны, которая и так сталкивается с кризисной ситуацией с наличностью.

Луч надежды

Если вакцинация кубинским препаратом окажется успешной, это станет значительным достижением для маленькой страны, находящейся под санкционным давлением США. Кроме того, успехи Кубы послужат проблеском надежды для ее союзников, а также развивающихся стран, которые страдают от нехватки вакцин.

Другие страны Латинской Америки, в том числе Боливия, Аргентина и Мексика, выразили заинтересованность в закупке и даже производстве кубинских вакцин.

Это стало еще одной хорошей новостью для региона после того, как по результатам совместного исследования ученых из Чили, ЕС и Австралии, было доказано, что антитела альпак обладают высокой активностью в отношении наиболее распространенных штаммов COVID-19 и могут быть использованы для создания вакцины.