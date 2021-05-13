Россия не признает решение Совета Европы по правам человека в Крыму

Москва, 13 мая. Российская Федерация не принимает решение Совета Европы (СЕ) по правам человека в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва расценивает решение комитета министров СЕ по Крыму как посягательство на территориальную целостность России, уточнила дипломат.

Ранее сообщалось, что Совет Европы принял решение по Крыму, в котором безосновательно заявил об «ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в регионе». Федеральное агентство новостей выпустило материал, в котором турист рассказал правду о том, как было в Крыму при Украине и что изменилось при России.

Крым стал частью России после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Москва не раз подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.