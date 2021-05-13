Китайца посадили за мошенничество с бесплатными купонами ресторана KFC

Пекин, 13 мая. Студент из Китая обманул приложение KFC и получил неограниченное количество бесплатных купонов на еду. Результатом махинаций стал тюремный срок.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу, где находчивый студент обнаружил лазейку в специальном предложении KFC, благодаря которой можно было генерировать неограниченное количество бесплатных ваучеров на еду популярной закусочной. Махинации молодого человека стоили заведению почти 22 тыс. фунтов стерлингов, сообщает The Daily Star.

По словам сотрудников правоохранительных органов, юноша поделился своим секретом получения бесплатной курицы с четырьмя товарищами, что принесло значительные убытки ресторану быстрого питания. Оказалось, в мобильном приложении KFC была заложена ошибка, которая и позволила китайским студентам питаться бесплатно.

Молодой человек понял, что, переключаясь между приложением и официальным аккаунтом ресторана в WeChat, можно получить сколько угодно бесплатных купонов на курицу, бургеры и прочие закуски. Спустя какое-то время после открытия у китайца было больше куриного мяса в панировке, чем он мог съесть сам, и он начал продавать еду KFC другим студентам. Проделывать такой трюк с едой жителям Поднебесной удавалось в течение шести месяцев, пока в какой-то момент тайное не стало явным. Народный суд округа Сюйхуэй не признал подобные действия мошенничеством.

«Будучи полностью осведомленным об этой ошибке, осужденный сознательно совершал ложные сделки и незаконно получал от них прибыль, что составляло преступление мошенничества», — говорится в заявлении суда.

Все члены группы предприимчивых студентов получили наказание в размере пяти лет лишения свободы. Однако инициатор аферы заслужил снисхождение суда, явившись в отделение с повинной. Сообщается также, что он выплатил KFC некую сумму в качестве компенсации, точный размер которой не раскрывается в интересах следствия. Благодаря чистосердечному признанию, тюремный срок китайского студента был сокращен на два с половиной года, юношу также оштрафовали на 6 тыс. юаней (около 650 фунтов стерлингов).