Журналист Руденко назвал обвинение Медведчука политической кампанией Зеленского

Киев, 13 мая. Обвинения депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в госизмене демонстрируют планы президента Владимира Зеленского идти на второй срок.

Такое мнение выразил украинский журналист и политический обозреватель Deutsche Welle Сергей Руденко. По его словам, ситуация с Медведчуком является началом новой президентской кампании Зеленского.

«В предстоящей избирательной гонке борьба с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком может быть ключевой», — считает Руденко.

Журналист уточнил, что дело против украинского депутата также создает неудобства для бывшего президента Петра Порошенко. В деле Медведчука фигурирует эпизод, датированный 2015 годом. Сторона обвинения уверена, что депутат во времена президентства Порошенко якобы договаривался с Москвой о перерегистрации своего предприятия в Крыму.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что сторона обвинения не имеет доказательств по делу о госизмене.