Путин и Гутерреш обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта

Москва, 13 мая. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер и генсек ООН обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта. Путин и Гутерреш призвали стороны конфликта к прекращению насильственных действий и заявили о поддержке принципа двух государств. Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась борьба с коронавирусной инфекцией.

"В ходе беседы подчеркнута важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией коронавируса. С российской стороны подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания", — говорится в сообщении.

В конце переговоров Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, отметив уникальный характер этой организации.