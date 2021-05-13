Уроженке Тайваня разбили голову из-за медицинской маски в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 13 мая. Жительница Нью-Йорка напала на девушку азиатской наружности и ударила жертву молотком. Злоумышленница арестована.

Несчастный случай и драка произошли в самом центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер. Женщина якобы потребовала от двух уроженок Азии снять маски, а, когда те отказались, ударила одну из них молотком. Об инциденте сообщает The Foх News.

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, все происходящее попало в объектив камеры наблюдения, благодаря чему удалось буквально по минутам восстановить картину нападения. Так, видеозапись душераздирающей схватки показывает, как две жертвы 31 и 29 лет идут по улице, как вдруг подозреваемая стремительно приближается к ним с молотком. Затем жительница Нью-Йорка нанесла 31-летней азиатке удар по голове, нанеся несчастной рваную рану.

Следствие выяснило, что нападавшей оказалась 37-летняя Эбони Д., бездомная женщина, живущая в этом районе города. На место происшествия прибыли наряды полиции, которые арестовали дебоширку за нападение, незаконное владение оружием и угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящий момент неясно, было ли нападение совершено на расовой почве или на почве ненависти, но определенно одно: преступление произошло на фоне всплеска антиазиатских настроений в Нью-Йорке и других частях страны за последний год. Анализ, проведенный Калифорнийским государственным университетом в Сан-Бернардино, показал, что преступления на почве ненависти к азиатам выросли на 833% в Нью-Йорке в прошлом году, увеличившись с трех в 2019 до 28 эпизодов в 2020 году.

Заявленная тенденция с «успехом» продолжается и в этом году. В частности, в первом квартале 2021 года в Нью-Йорке было зарегистрировано 42 преступления на почве ненависти к азиатам, что на 223% больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано всего 13 эпизодов. В 16 крупнейших городах США преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения выросли на 149% в 2020 году.

Жертва последнего нападения оказалась родом из Тайваня, а приехала в Америку в 2019 году для получения степени магистра в Технологическом институте моды. Теперь же, по словам азиатки, ей придется вернуться на родину до тех пор, пока Нью-Йорк снова станет безопасным городом.