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Фадеев и Пригожин накинулись на блогера Петрова за реакцию на трагедию в Казани

Шоу-бизнес
Фадеев и Пригожин накинулись на блогера Петрова за реакцию на трагедию в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press/instagram.com/fadeevmaxim

Москва, 13 мая. Продюсеры Иосиф Пригожин и Максим Фадеев объединились против скандально известного блогера Андрея Петрова в связи со страшными событиями в Казани.

Петров разозлил воротил отечественного шоу-бизнеса реакцией на новость о нападении стрелка на казанскую гимназию. Блогер опубликовал в соцсети видео, на котором улыбался, говоря о трагедии, а после волны критики признался, что его вообще не волнуют эти жуткие события.

Фадеев опубликовал ролик Петрова на своей странице в Instagram. Продюсер жестко прошелся по блогеру, практически не стесняясь в выражениях.

«Получен в результате скрещивания козла обыкновенного с деревенским дятлом! Оперирован профессором Преображенским», — написал Фадеев.

В комментариях к посту отметился Иосиф Пригожин. Он тоже накинулся на Петрова и отозвался о блогере в оскорбительной и грубой форме.

«Доброго, Макс! Как же я с тобой согласен! <...> У меня у самого накипело!» — написал возмущенный продюсер.

Многие звезды выразили соболезнования после гибели девяти человек в Казани. Рэпер и блогер Дава даже полетел в столицу Татарстана и посетил место трагедии. Однако пользователи Instagram заметили в соцсети рекламу его поста на эту тему.

пригожин петров фадеев
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