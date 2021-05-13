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Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на олимпийский сезон

Спорт
Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на олимпийский сезон
instagram.com  /  @kuklinalara

, 13 мая. Объявлен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022.

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что тренерский штаб национальной команды определил список спортсменов, которые выступят в предстоящем сезоне. С составом групп можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Биатлонисты и биатлонистки проведут сборы в Сочи, Болгарии и на Алтае. Стоит отметить, что мужская сборная России заняла четвертое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту на следующий сезон.

Ранее четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила спортивную карьеру. После операции на спине она пропустила зимний сезон.

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