Американца арестовали за отсутствие за рулем беспилотной Tesla

Таллахасси, 13 мая. Калифорнийский водитель был арестован за езду на заднем сиденье беспилотного автомобиля Tesla. Американца обвинили в неосторожном вождении на оживленном шоссе.

Дорожный инцидент произошел на межштатной автомагистрали в районе залива Сан-Франциско, где 25-летний Парам Ш. наткнулся на калифорнийский дорожный патруль. Стражи порядка с удивлением обнаружили, что мужчина ехал в беспилотном автомобиле на заднем сиденье, сообщает The New York Post.

По словам властей, несколько человек позвонили в 911 и сообщили, что видели, как на мосту Сан-Франциско-Окленд-Бей в сторону Окленда двигался автомобиль без водителя. На заднем сиденье авто находился мужчина, именно он и оказался владельцем машины. Известно, что на этом мосту имеется ограничение скорости — 50 миль в час.

«Как только была начата принудительная остановка транспортного средства, он переместился с заднего сиденья на водительское», — отметили в полиции.

Парам Ш. был арестован по двум обвинениям: в неосторожном вождении и неповиновении блюстителю порядка. Сам автомобиль был отбуксирован с места происшествия для проведения дальнейших следственных действий. Кроме того, власти Калифорнии обратились напрямую к производителю машины с просьбой прокомментировать ситуацию.

На сайте компании говорится, что как автопилот, так и режимы «полного самостоятельного вождения» не являются полностью автономными, но Tesla позволяет ограниченному числу владельцев протестировать эту систему. Однако неясно, является ли задержанный мужчина одним из таких клиентов.

В истории использования беспилотных автомобилей в США есть немало трагических инцидентов. С этим режимом были связаны по меньшей мере три смертельные аварии. Так, в апреле двое техасцев погибли в автокатастрофе с участием самоуправляемой Tesla Model S. Тогда директор компании Илон Маск отрицал, что в момент ДТП автопилот был включен.