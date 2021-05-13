Подросток в Ленобласти спас тонущего школьника ценой собственной жизни

Санкт-Петербург, 13 мая. Дети играли возле моста через реку Неву во Всеволожском районе в поселке имени Свердлова. В какой-то момент 13-летний шестиклассник оказался в воде и начал тонуть.

На помощь мальчику поспешил 15-летний юноша по имени Буден. Утопающий не пострадал и спасся, а Буден не смог выбраться на сушу.

Сотрудники МЧС продолжают поиски тела подростка.

Известно, что утонувший мальчик нигде не учился, проживал вместе с родителями, младшими братом и сестрой. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Московской области четырехлетний ребенок утонул в пожарном пруду. Семья приехала во время праздничных выходных на дачу и отпустила мальчика на самостоятельную прогулку.