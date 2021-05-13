Министр обороны Грузии заявил о готовности страны к вступлению в НАТО

Тбилиси, 13 мая. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что страна обладает всем необходимым для вступления в НАТО.

По его словам, Грузия максимально увеличила сотрудничество с НАТО, поэтому следующим шагом должно стать предоставление ей членства в Альянсе.

«На сегодня у нас есть все практические механизмы для вступления в НАТО. И Грузия, и ее Силы обороны с этой точки зрения полностью готовы для членства в Альянсе», — сказал Бурчуладзе.

Он также добавил, что Грузия выполняет все обязательства, взятые перед НАТО, включая планирование оборонного бюджета. По его словам, Тбилиси выделяет 2% от ВВП на оборонные цели.