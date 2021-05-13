Лукашенко рассказал, какой должна быть новая Конституция Белоруссии

Минск, 13 мая. Проект новой конституции должен отвечать требованиям граждан. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает пресс-служба лидера.

По словам главы государства, чтобы страна была честной и справедливой, конституция обязана быть такой же. Если граждане поддержат новый проект Основного закона Белоруссии, то его нужно будет внедрять.

«Не поддержат — у нас же конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой конституции», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что главный закон страны должен соответствовать требованиям населения. Только тогда его поддержат, считает президент.

Как стало известно ранее, Лукашенко рассказал о запросе белорусов на перемены.