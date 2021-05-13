Минфин РФ подготовил изменения в налоги для иностранного бизнеса

Москва, 13 мая. Конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных компаний от процентов по долговым обязательствам предлагает Министерство финансов РФ.

Предложенные ведомством изменения могут быть внесены в статью 309 налогового кодекса, следует из проекта закона. Статья устанавливает налогооблагаемые доходы зарубежных организаций от источников в России. Также в ней указаны «иные аналогичные доходы», в том числе процентные доходы по долговым обязательствам российских организаций. Чтобы не возникало предпосылок для споров с налоговыми органами, Минфин предлагает конкретизировать формулировку.

Кроме того, предлагается указать, что заемщики, которые должны уплачивать налог — это ИП и представительства иностранных компаний, имеющих задолженность в связи с деятельностью в России.

Банк России раннее выразил намерение ограничить льготы, которые предоставляются владельцам индивидуальным инвестиционным счетам, вкладывающим средства в иностранные акции и облигации.