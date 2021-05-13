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МИД РФ ежеминутно получает соболезнования в связи со стрельбой в Казани

Политика
МИД РФ ежеминутно получает соболезнования в связи со стрельбой в Казани
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 13 мая. Российская сторона получила огромное количество слов искренней поддержки из-за рубежа в связи с инцидентом со стрельбой в одной из казанских школ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга, что список соболезнующих пополняется ежеминутно. Она поблагодарила всех, кто направил слова поддержки в адрес России и жителей страны.

«В эти дни, минуты мы едины в нашем неприятии подобных преступлений, мы едины вместе с близкими родственниками пострадавших», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии, где раньше учился. В результате погибли девять человек, 23 пострадавших находятся в больницах.

захарова мид рф стрельба казань
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