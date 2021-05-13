В Ленобласти помощник машиниста избил собутыльника и спрятал труп в вагоне

Санкт-Петербург, 13 мая. Лодейнопольский городской суд признал помощника машиниста виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что в декабре 2019 года обвиняемый в компании знакомых распивал алкоголь в частном доме в Лодейном Поле. В ходе возникшего конфликта железнодорожник забил до смерти одного из собутыльников.

Пытаясь скрыть следы жестокой расправы, злоумышленник совместно со знакомыми спрятал труп в грузовом вагоне на ж/д станции. Спустя несколько дней тело потерпевшего обнаружили работники железной дороги.

Судья приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Соучастники преступления были осуждены еще в 2020 году по статье об укрывательстве, они получили наказание в виде штрафов.

Накануне в Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил женщину. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте, пишет А42.