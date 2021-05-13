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Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020

Спорт
Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
vk.com  /  Сборная России по футболу

Главный футбольный турнир лета уже совсем рядом: до чемпионата Европы осталось меньше месяца. Коронавирус заставил болельщиков ждать лишний год, но теперь 24 лучших команды континента наконец-то выяснят, кто лучше играет в футбол. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал расширенный список из 30 игроков, которые могут отправиться на предстоящий турнир. Четырех придется отсеять: заявка на Евро ограничена 26 футболистами. ФАН разбирается в выборе наставника российской национальной команды.

Расширенный состав сборной России

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин. Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев. Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Помимо основного списка, существует также резервный, куда вошли вратарь Александр Максименко, защитники Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков, полузащитники Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и нападающий Федор Смолов. Шанс на попадание в основную команду у резервистов откровенно невысок: «поможет» разве что вспышка коронавируса или эпидемия травм. Будем надеяться, что таких грустных ситуаций со сборной не произойдет.

Вратари

Сразу бросается в глаза отсутствие Маринато Гильерме, защищающего цвета «Локомотива». Уроженец Бразилии некоторое время был основным вратарем сборной, но после неудачного матча с Сербией (0:5) перестал попадать даже в запас. За клуб Гильерме играет достойно, хотя ключевую встречу чемпионата с «Зенитом» (1:6) провалил, равно как и его партнеры. Зато молодой Матвей Сафонов («Краснодар»), для которого весна откровенно не задалась, тем не менее, все-таки попал в расширенный список. Основным вратарем сборной России на Евро, по всей видимости, будет 34-летний динамовец Антон Шунин. На его месте мог оказаться прославленный Игорь Акинфеев, но ветеран ЦСКА в личном разговоре с Черчесовым вновь подтвердил, что завершил карьеру в сборной.

Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
Nation News  / Юлия Нуртдинова
Защитники

Наименьшее число вопросов вызывает оборонительная линия: в сборную России вызваны практически все доступные игроки, включая 37-летнего Юрия Жиркова. К сожалению, выбора у Черчесова практически не было: российских защитников высокого уровня очень мало. Попасть в расширенный список могли разве что Роман Нойштедтер, Илья Кутепов и Александр Жиров, но все трое считались в сборной откровенными резервистами, попадающими в основную обойму только вследствие форс-мажоров. Чуть более вероятным вариантом был Сергей Терехов, но 30-летний игрок остался вне поля зрения тренеров.

Полузащитники

Полузащитников в сборную Черчесовым вызвано «богато», но даже в списке резервистов почему-то нет Артура Юсупова и Антона Миранчука. 31-летний Юсупов проводит за «Сочи» лучший сезон в карьере: семь голов, две результативных передачи и статус одного из самых «острых» полузащитников чемпионата России. Антон Миранчук, имеющий солидный опыт игры за сборную, не попал в ее состав из-за блеклого периода в «Локомотиве». Тем не менее, брат Алексея Миранчука отлично вписан в схемы Черчесова и наверняка мог бы помочь сборной на чемпионате Европы, но там мы его точно не увидим. 

Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
wikipedia.org  / Дмитрий Садовников / CC BY-SA 3.0
Форварды

Нападающих в расширенном списке всего три: Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. Таких игроков раньше было принято называть «гренадерами»: самый «маленький» из тройки — Заболотный со 188 сантиметрами роста. Высокий нападающий это прекрасно, но не бьет ли это по вариативности? Черчесов справедливо утверждает, что вызванная троица — достаточно разноплановые игроки, но две вещи их объединяют: невысокая скорость и упор на «таранность». Не стоило бы включить в расширенный список хотя бы Федора Смолова, который остался лишь резервистом? «Железнодорожник» весной выглядит прекрасно: основным в сборной точно будет Дзюба, но в качестве «джокера» быстрый и умеющий играть «за спинами» Федор мог бы пригодиться. Такую роль умеет выполнять и Александр Кокорин, но скандальный форвард давно не может залечить травмы.

Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
rfs.ru  / Российский футбольный союз
Как бы то ни было, определять состав может и должен только Черчесов. Именно главный тренер сборной России обладает всей полнотой информации, при этом неся ответственность за результат. Как Станислав Саламович умеет добиваться успеха, показал успешный домашний чемпионат мира в 2018 году, поэтому болельщикам стоит довериться выбору тренерского штаба. И, конечно, горячо болеть за сборную России. Наши ребята точно умеют играть в футбол.

черчесов сборная россии по футболу евро-2020
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