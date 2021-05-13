Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 13 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Федеральное агентство новостей /

В среду цены на нефть предприняли очередную попытку пробить отметку в 70 долларов, но она не увенчалась успехом. На этом фоне началась фиксация прибыли. Кроме того, на ситуацию на рынке нефти повлияли данные по инфляции в США и рост курса доллара, а также данные Минэнерго США по сокращению запасов нефти.

«Все это привело к тому, что цены на нефть начали снижаться вчера и сегодня продолжили. В четверг нефть торгуются чуть выше 68 долларов», — отметили аналитики.

Эксперты не исключили, что коррекция еще продолжится, нефть опустится до 66-67 долларов, а затем вновь попытается повыситься до 70 долларов.

«До 70 долларов нефть дойдет, поскольку позитивные факторы все же действуют. Это ослабление карантинных ограничений в Европе, восстановление ситуации в США. Предположительно, сегодня еще будет коррекционный день, но завтра и на следующей неделе нефть будет восстанавливаться, если не будет никаких негативных факторов», — считают аналитики.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам аналитиков, вчерашние данные по инфляции в США были достаточно негативные. Базовый индекс потребительских цен при ожидании роста на 0,3% вырос на 0,9% за месяц, а в годовом выражении рост составил 3% при ожидании 2,3%.

На этом фоне резко укрепился доллар и выросла доходность американских десятилетних облигаций. В прошлую пятницу она достигла минимума в 1,5% на плохих данных по рынку труда, а с тех пор растет и вчера достигла 1,7%. Сейчас фьючерсная доходность торгуется 1,695, отметили экономисты. Это привело к понижению цен на золото.

«Золото вышло из диапазона 1840–1820 долларов и в настоящий момент торгуется на отметке 1815 долларов за унцию», — сообщили эксперты.

В четверг появятся данные по заявкам о безработице в США, об индексе цен производителей и индикаторе по изменению объема розничных продаж. На них будет сфокусировано внимание, чтобы оценить, насколько инфляционное давление будет усиливаться, объяснили экономисты.

«Пока ожидается, что цены на золото могут продолжить снижение к отметке 1800 долларов», — считают аналитики.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

В среду рубль торговался на уровне 74 рублей за доллар, на данных по инфляции он подрос до уровня 74,7. В четверг с утра рубль чуть укрепился и торгуется на отметке 74,4 рубля за доллар.

Рубль отреагировал на общемировые тенденции, но не катастрофически. При высоких ценах на нефть и спокойной геополитической ситуации рубль остается достаточно стабильным. К тому же вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с повестки дня не снимается.

«Рубль устойчив, но геополитика остается на повестке дня, это не позволяет рублю сильно укрепляться. Диапазон колебаний остается 73,5–75 руб. за доллар», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил изменения в налоги для иностранного бизнеса. Ведомство предлагает конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных компаний от процентов по долговым обязательствам.