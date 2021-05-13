Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 18:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:00
Армия
Рожин: военная операция Израиля в секторе Газа приведет к эскалации конфликта
17:59
Происшествия
Контрактник из Алтайского края получил срок за торговлю «синтетикой»
17:57
Происшествия
СК проверит компьютеры и игры казанских студентов, чтобы найти сторонников стрелка
17:53
Спорт
Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча РПЛ за удар Айртона
17:51
Технологии
Инженер раскрыл способ взломать iPhone через Find My
17:49
Армия
Командующий Северным флотом указал на повышенную активность НАТО в Арктике
17:49
Весь мир
Куба сообщила о начале массовой вакцинации собственной вакциной
17:49
Политика
Володин назвал виновных в тоталитарном режиме на Украине
17:48
Политика
Украинский журналист рассказал, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы
17:47
Экономика
Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
17:46
Шоу-бизнес
Экс-супруга Валерия Меладзе прошлась по новым кумирам пользователей соцсетей
17:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев поностальгировал о поцелуе с супермоделью Наоми Кэмпбелл
17:41
Экономика
Центробанк прогнозирует рост российской экономики на 4% в 2021 году
17:41
Экономика
Черниговский указал на необходимость изменить систему продажи алкоголя в России
17:40
Армия
Израильтяне пожаловались на уличные потасовки между арабами и евреями
17:35
Политика
Медведчук в суде выступил против политики украинской власти
17:35
Спорт
Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
17:35
Общество
Онкологическое заболевание привело к смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»
17:32
Армия
ОДКБ готова вмешаться в ситуацию на границе Армении и Азербайджана
17:29
Происшествия
Сменившая религию петербурженка угрожает расправиться с обидчиками сына-школьника
Все новости

Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото

Экономика
Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 13 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
Федеральное агентство новостей  / 

В среду цены на нефть предприняли очередную попытку пробить отметку в 70 долларов, но она не увенчалась успехом. На этом фоне началась фиксация прибыли. Кроме того, на ситуацию на рынке нефти повлияли данные по инфляции в США и рост курса доллара, а также данные Минэнерго США по сокращению запасов нефти.

«Все это привело к тому, что цены на нефть начали снижаться вчера и сегодня продолжили. В четверг нефть торгуются чуть выше 68 долларов», — отметили аналитики.

Эксперты не исключили, что коррекция еще продолжится, нефть опустится до 66-67 долларов, а затем вновь попытается повыситься до 70 долларов.

«До 70 долларов нефть дойдет, поскольку позитивные факторы все же действуют. Это ослабление карантинных ограничений в Европе, восстановление ситуации в США. Предположительно, сегодня еще будет коррекционный день, но завтра и на следующей неделе нефть будет восстанавливаться, если не будет никаких негативных факторов», — считают аналитики.

Золото

Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам аналитиков, вчерашние данные по инфляции в США были достаточно негативные. Базовый индекс потребительских цен при ожидании роста на 0,3% вырос на 0,9% за месяц, а в годовом выражении рост составил 3% при ожидании 2,3%.

На этом фоне резко укрепился доллар и выросла доходность американских десятилетних облигаций. В прошлую пятницу она достигла минимума в 1,5% на плохих данных по рынку труда, а с тех пор растет и вчера достигла 1,7%. Сейчас фьючерсная доходность торгуется 1,695, отметили экономисты. Это привело к понижению цен на золото.

«Золото вышло из диапазона 1840–1820 долларов и в настоящий момент торгуется на отметке 1815 долларов за унцию», — сообщили эксперты.

В четверг появятся данные по заявкам о безработице в США, об индексе цен производителей и индикаторе по изменению объема розничных продаж. На них будет сфокусировано внимание, чтобы оценить, насколько инфляционное давление будет усиливаться, объяснили экономисты.

«Пока ожидается, что цены на золото могут продолжить снижение к отметке 1800 долларов», — считают аналитики.

Курс рубля

Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
Федеральное агентство новостей  / 

В среду рубль торговался на уровне 74 рублей за доллар, на данных по инфляции он подрос до уровня 74,7. В четверг с утра рубль чуть укрепился и торгуется на отметке 74,4 рубля за доллар.

Рубль отреагировал на общемировые тенденции, но не катастрофически. При высоких ценах на нефть и спокойной геополитической ситуации рубль остается достаточно стабильным. К тому же вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с повестки дня не снимается.

«Рубль устойчив, но геополитика остается на повестке дня, это не позволяет рублю сильно укрепляться. Диапазон колебаний остается 73,5–75 руб. за доллар», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил изменения в налоги для иностранного бизнеса. Ведомство предлагает конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных компаний от процентов по долговым обязательствам.

нефть доллар золото рубль
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 215893 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 214254 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 202473 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 149030 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 138971 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Экономика / Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
Рейтинг@Mail.ru