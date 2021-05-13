Двухлетний мальчик ранил своих родителей из пистолета в США

Огаста, 13 мая. Двухлетний ребенок случайно выстрелил в своих родителей в штате Мэн. Супружескую пару экстренно доставили в ближайшую больницу.

Несчастный случай произошел в Уэсте-Бате, где маленький мальчик смог поднять пистолет и выстрелить в собственных опекунов. На место происшествия были немедленно вызваны все экстренные службы, включая полицию и бригады скорой помощи, сообщает The Kiro 7.

«Вопрос о том, как мальчик смог поднять и выстрелить из оружия, вызывает большое беспокойство и находится в стадии расследования», — прокомментировали инцидент в полиции округа Сагадахок.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 22-летняя мать малыша получила травму ноги, 25-летний отец — незначительную травму затылка, а ребенок был ранен в лицо отдачей огнестрельного оружия. Все трое пострадавших были в срочном порядке госпитализированы. Врачи констатировали, что телесные повреждения, к счастью, оказались не опасными для жизни, поэтому пациентов быстро отпустили домой.

«Эта ситуация, хотя и тревожная, могла иметь еще более трагический конец. Хорошо, что травмы не были более серьезными», — отметил шериф.

Следствию удалось выяснить, что пистолет просто лежал на тумбочке и не был никак скрыт или защищен от ребенка. Правоохранители добавили, что в комнате в момент стрельбы находился еще грудной ребенок. Младенца отдали под опеку бабушки, которая проживает вместе с молодой семьей.