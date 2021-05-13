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СК занялся расследованием смерти погибшего «студента-бога» из Казани

  /   Обновлено: 13 мая 2021 17:22
Происшествия
СК занялся расследованием смерти погибшего «студента-бога» из Казани
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Казань, 13 мая. Жительница Татарстана провела аналогию между судьбой погибшего сына-студента и казанского стрелка. После монолога горожанки в Instagram СК начал разбирательство в гибели ее сына.

Горожанка подчеркнула ранее, что ее родственник задолго до трагедии с расстрелом детей стал утверждать, что является «богом». Похожие фразы потом говорил и Ильназ Галявиев, убивший девять человек.

Мать погибшего студента рассказала журналистам ФАН, что ходила в СК. Правоохранители обещали возобновить расследование ее сына.

«Они возобновят сейчас мое дело обязательно, и все будет ясно. Следователи спрашивали об обстоятельствах. Сейчас это дело возьмут под контроль», — отметила горожанка.

Женщина не знает, почему смерть сына и судьба стрелка связаны с одним колледжем. Она подчеркнула, что была в шоке, услышав реплики Галявиева, провозгласившего себя «богом» — ранее подобное ей говорил сын.

«Я думала, что у нас действительно самоубийство. Это какая-то группа однозначно. Он постоянно мне говорил, мол, мама, пожалуйста, не плачь, вы будете жить и вас никто не тронет», — рассказала жительница Казани.

По словам женщины, сын собирался служить по контракту в спецназе. После поступления на службу он обещал все рассказать. Отметим, что перед нападением на школу Галявиева также ждала служба в армии.

Мать погибшего надеется, что правоохранители выяснят, есть ли связь истории с ее сыном и казанским стрелком. Женщина предположила, что ее родственник также ранее посвящал время компьютерным играм, как и Галявиев. Она также выяснила, что через Сеть ее сын общался со взрослым мужчиной лет 40. Тогда она решила, что их объединяет «игра в танчики». Затем студент прекратил играть, сославшись на поломку матрицы монитора. Мать считает, что сын осознанно сломал компьютер.

Юноша боялся за семью и ничего не рассказывал, считает его мать. По мнению женщины, знакомые студента знают об этой ситуации, о неких сайтах, где молодежи угрожают и заставляют совершать какие-то действия. Она добавила, что перед гибелью сын нарисовал «маску смерти».

Автор видео ранее обращала внимание, что сначала ее сын, а потом и казанские стрелок считали себя не просто «высшими существами», но и видели своей целью убийство людей. Кроме того, оба юноши учились в одном и том же колледже. Горожанка считает, что ее родственник мог попасть в секту. Она не исключала, что сын мог совершить подобное тому, что сотворил Галявиев, но не решился. Вместо этого ее родственник совершил суицид. Уголовное дело тогда не возбуждалось, хотя женщина настаивала на дальнейшем следствии, сообщал ФАН.

стрельба казань смерть
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