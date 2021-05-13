Марокко усилило свои войска китайскими беспилотниками

Рабат, 13 мая. Марокканские вооруженные силы подписали новое соглашение с Китаем о приобретении ударных беспилотных летательных аппаратов Wing Loong II.

Покупка призвана укрепить военно-воздушные возможности армии, которая теперь располагает новейшими в регионе БПЛА, сообщило издание Morocco Today. Поставка летательных аппаратов в страну состоялась вскоре после того, как офицеры королевства завершили подготовку в Китае.

Марокко стремится укрепить возможности своего флота беспилотников, чтобы сместить чашу весов в конфликте с силами Фронта ПОЛИСАРИО. БПЛА позволят армии прочесывать обширные районы пустыни и выявлять военные цели.

В прошлом году в североафриканское королевство уже поставили Wing Loong I (первую версию) из ОАЭ. Ранее Рабат также приобрел у Анкары 12 беспилотников типа Bayraktar TB2 с четырьмя наземными станциями управления.

Кроме того, на вооружении у марокканской армии находятся разведывательные летательные аппараты Heron, приобретенные за 50 млн долларов, а также БПЛА Harfang, MQ-9 Reaper, Elbit Hermes 900 и MQ-9B SeaGuardian.