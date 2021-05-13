Картину «Любовь в воздухе» Бэнкси продали на аукционе за 12,9 млн долларов

Нью-Йорк, 13 мая. В Нью-Йорке состоялся аукцион Sotheby's, на котором работа британского уличного художника Бэнкси «Любовь в воздухе» ушла с молотка за 12,9 миллиона долларов.

Покупатель заплатил за картину почти в три раза больше ожидаемой суммы. Стоимость лота изначально оценивалась от 3 до 5 млн долларов, однако в ходе «битвы предложений», которая продлилась 14 минут, цена картины возросла до 12,9 млн долларов.

Аукционный дом Sotheby's перед стартом торгов сообщил, что впервые будет принимать в качестве платежа криптовалюту. Однако неизвестно, как именно оплатил картину Бэнкси ее новый владелец.

На произведение «Любовь в воздухе» британского художника вдохновили протестные волнения в Лондоне и в Греции, а также «арабская весна» и конфликт в Сирии. Эта же картина украшает обложку книги Бэнкси «Стена и мир».

Бэнкси известен своим ироничным картинами, направленным против политики, войны и капитализма. Его работы не раз уходили с молотка за шестизначные суммы. Так, на днях его произведение под названием «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» было продано за более чем 2 млн долларов.