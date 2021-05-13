Шведские генералы заявили о готовности к войне с Россией

Стокгольм, 13 мая. Представители высшего командного состава Вооруженных сил Швеции выступили с воинственными угрозами в адрес России.

Заявления шведских генералов приводит популярное издание Dagens Nyheter.

«Нашего потенциала достаточно, чтобы создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия», — сообщил главнокомандующий шведских ВВС Карл-Юхан Эдстрем.

Данную точку зрения поддержал командующий сухопутными войсками ВС Швеции Карл Энгельбректсон. По его словам, шведская армия готовиться к активным действиям по отражению вражеского нападения в стратегически важных областях страны и проводит интенсивные военные учения, в том числе с подразделениями войск соседней Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Швеции не намерены удовлетворять просьбу Чехии о высылке российских дипломатов в знак "европейской солидарности".