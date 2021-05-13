Дерипаска отреагировал на слова Мишустина о жадном бизнесе

Москва, 13 мая. Представители предпринимательской отрасли услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о жадности производителей и торговых сетей, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

По словам предпринимателя, позиция Мишустина правильная и бизнес всегда готов искать решения проблем. Кроме того, представители отрасли интересуются, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.

«Ну, жадный бизнес понял», — сказал он, передает РБК.

Председатель правительства ранее заявил, что причиной роста цен на продукты в России стала жадность отдельных участников рынка. Он отметил, что некоторые предприниматели повысили внутренние цены вслед за ростом мировых. Мишустин пригрозил, что кабмин имеет достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на высоком спросе. Он адресовал свои слова ретейлерам и производителям продуктов.

Дерипаска ранее предположил, что способствовать выходу России из-под санкционного давления поможет распространение китайской цифровой валюты, что подвинет доллар в мировой торговле.