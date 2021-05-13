Взмолившиеся о дотациях флагманы IT-рынка признали отставание США в микроэлектронике

Крупные производители чипов в США, а также компании, широко использующие микросхемы в своей технике, добиваются от собственного правительства дотаций в размере 50 миллиардов долларов на исследования и расширение выпуска полупроводников. В число просителей попали такие гиганты, как Apple, Amazon, Google, Intel, Nvidia, Microsoft и Qualcomm — компании с суммарной рыночной капитализацией в несколько триллионов долларов.

Что же это за нонсенс, когда компании, якобы полностью владеющие «цифровым миром», внезапно просят полсотни миллиардов на выпуск полупроводников? В чем здесь подвох? Разбирался обозреватель ФАН.

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Мир как квазиколония США

Вот уже без малого 30 лет мы живем в ситуации почти полного доминирования США в цифровом мире. Несмотря на то, что разработка, производство и использование программного и аппаратного обеспечения, необходимого для работы этого цифрового мира, распределены по многим странам, в нем есть единственный гегемон. Это Соединенные Штаты, чьи IT-компании являются необъявленными монополистами в этом мире.

Америка сегодня владеет большинством стандартов цифрового мира и до последнего времени имела эксклюзивный контроль над критическими элементами, необходимыми для функционирования цифровой среды. Несмотря на то, что большая часть такой «цифровой экосистемы» предоставлялась пользователям на свободном и даже бесплатном базисе, главные рычаги управления всегда оставались в США.

За доказательствами далеко ходить не надо: достаточно внимательно почитать любое пользовательское соглашение, известное многим из нас лишь по неприметной кнопочке «Я согласен», которую надо нажать перед установкой очередной программы. В таком соглашении обычно прописаны ограничения по патентам и лицензиям, определены права собственности, оговорены права и ограничения для пользователя, а в конце указана одна-единственная юрисдикция для разрешения любых споров — США.

У этой «юридической клетки» всегда присутствовало и вещественное наполнение. Если у вас был процессор, то это был Intel, если видеокарта — то Nvidia, если операционная система — то Microsoft, если телефон — то с «осью» от Apple или Google и с процессором от Qualcomm. Исключения из правил, конечно, были, но они всегда занимали скромные 5–10% рынка и мало влияли на общий расклад сил.

Такую ситуацию в начале 2010-х годов, когда США были на пике своей цифровой мощи, даже сравнивали с новым колониализмом, в рамках которого Штаты выступали в роли метрополии, а остальные страны мира — как цифровые колонии.

Но в последние годы ситуация стала резко меняться, и отнюдь не в пользу Америки.

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Почему не удалось построить цифровую деревню

Идеалом для развития существующей модели нового, цифрового колониализма, на которой по факту настаивали США, была еще одна концепция — так называемая цифровая деревня.

В такой схеме «городами» на воображаемой цифровой карте мира выступали бы глобальные IT-корпорации, такие как уже упомянутые Apple, Amazon, Google, Intel, Nvidia, Microsoft или Qualcomm. Они продолжали бы разрабатывать основные продукты цифрового мира, контролировали бы стандарты, лицензии, патенты и основные права собственности на все активы цифрового мира. А вот большую часть черновой, тяжелой и грязной работы были призваны делать небольшие команды специалистов и мелкие фирмы, которые работали бы на подряде у гигантов. Эдакие «цифровые крестьяне», привозящие на городские рынки раз в неделю результаты своего труда — и продающие их там за копейки.

Нужно сказать, что в сфере разработки программного обеспечения такой концепт цифровой деревни даже сработал. На сегодняшний день значительная часть нового программного обеспечения пишется уже за пределами США, причем часто в странах третьего мира, где стоимость рабочей силы, включая программистов, предельно низка.

При этом для глобальных корпораций, в общем-то, несущественно, где находятся такие работники. Любому американскому IT-гиганту достаточно держать небольшой управляющий офис у себя дома, в Америке, — а «цифровых крестьян» разбросать по миру: в Индию, на Украину или в Бразилию. Ведь получить результаты их труда или выдать новые задания можно практически мгновенно, с использованием всей мощи современных телекоммуникаций.

Кроме того, труд программистов достаточно индивидуален. Современные IT-проекты позволяют разбить любую задачу на большое количество отдельных процедур и действий, каждое из которых будет описываться, разрабатываться и тестироваться самостоятельно. Как следствие, новые «цифровые крестьяне» разобщены — ни тебе восстаний, ни профсоюзов, ни борьбы за права… Просто идеальный мир цифрового колониализма!

Однако такая схема не сработала в производстве аппаратного обеспечения — «железа». Современное производство полупроводниковой микроэлектроники по-прежнему представляет собой сложный промышленный процесс, который до сих пор требует высокой организации труда, разветвленной и нетривиальной системы управления и присутствия в одном месте большого числа высококвалифицированных работников. «На подоконнике» процессор, модуль памяти или микросхему не собрать — нужен завод.

А заводы у нас умеет строить Юго-Восточная Азия — в Соединенных Штатах делать это чересчур дорого уже лет эдак 20. Да и квалифицированных работников в Америке все меньше…

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Китай и Тайвань — в лидерах

В итоге за последнее десятилетие производство полупроводниковых микросхем практически полностью перекочевало в Юго-Восточную Азию, где крупнейшими центрами микроэлектроники стали Тайвань и континентальный Китай. Если внимательно посмотреть на коробку любого чипа, который формально принадлежит американскому Apple, Qualcomm или AMD, то выяснится, что на нем написано «Made in Taiwan» или «Made in China».

До последнего времени за производство в США держалась только компания Intel. Но такая политика привела бывшего неоспоримого лидера микропроцессорного рынка к прогрессирующему отставанию от его более проворных конкурентов, которые быстро закрыли свои старые американские заводы — и стали производить чипы на Тайване и в Китае. Как следствие, уже третий год Intel теряет долю рынка, а фаворитами стали бывшие аутсайдеры — AMD, Nvidia и Qualcomm, которым раньше и не снилась атака на непоколебимые позиции «голубого гиганта».

Извлекли свою пользу от такого сотрудничества и компании из Юго-Восточной Азии, такие как тайваньские TCMS и UMC и китайская SMIC. Сегодня в совокупности эта тройка компаний контролирует уже около 70% физического производства полупроводниковой микроэлектроники — и продолжает «отъедать» доли рынка у других производителей.

Пока что видимая ситуация маскируется тем, что многие компоненты, произведенные в Азии, не имеют на себе брендирования компаний-производителей. Например, популярная серия микропроцессоров Ryzen и Epic от компании AMD формально числится «американской», хотя полностью производится на Тайване и в Китае. Поэтому неудивительно, что в итоге TCMS, UMC, SMIC и еще несколько компаний из Юго-Восточной Азии понемногу превратились в «законодателей мод» на рынке микроэлектроники и уже опережают американских конкурентов на полтора-два поколения в технологиях производства микросхем.

Особенно ясной эта тенденция стала в последние годы. Сейчас производители из ЮВА уже вовсю «штурмуют» барьер технологического процесса 5 нм и нащупывают подходы к техпроцессу 3 нм. В то время как Intel до сих пор топчется на процессе 10 нм, который его конкуренты из Китая и Тайваня освоили еще в 2016 году. В 2021 году Intel собирается, наконец, закрепиться на рубеже 7 нм, но это опять будет лишь гонка за лидером — фабрики TSMC работают на нем с 2018 года.

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Ну а для Apple, AMD, Qualcomm и других американских производителей чипов технологическая гонка уже проиграна. Они давно закрыли собственные производственные мощности и вынуждены заказывать продукцию в ЮВА. Поэтому-то перед США и замаячила крайне неприятная ситуация: один из ключевых активов цифрового мира, полупроводниковые микросхемы, может уже в самом ближайшем будущем утратить американскую «прописку».

Так что «воззвание стаи товарищей под началом Apple» к правительству США имеет под собой достаточно тривиальную основу: Америка по факту проигрывает важный этап борьбы за гегемонию в созданном ею же цифровом мире.

И не смотрите на капитализацию Apple: в производстве современных полупроводниковых устройств она никак не поможет. Превратить эти «дутые» деньги в технологическое производство очень сложно, если не невозможно в принципе.