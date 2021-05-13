Демократы ищут компромат на Трампа у бывшего чиновника его администрации

Вашингтон, 13 мая. Юрисконсульт администрации Дональда Трампа предстанет перед юридическим комитетом Палаты представителей, чтобы ответить на вопросы, касающиеся расследования спецпрокурора Мюллера.

Встреча Дона Макгана с членами Палаты представителей будет носить частный характер и состоится за закрытыми дверями. Ожидается, что в ходе беседы Макган ответит на вопросы, касающиеся возможного препятствования работе комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, расследовавшей предполагаемое вмешательство Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году.

Breaking: Here's the Donald McGahn agreement to speak to US House Judiciary: https://t.co/hcswwuUBeW pic.twitter.com/cFSZ3fjUbY — Mike Scarcella (@MikeScarcella) May 13, 2021

Хотя комиссия Мюллера пришла к выводам, что российские власти не вмешивались в голосование, она собрала минимум десять эпизодов препятствования проведению расследования со стороны Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США.

В настоящее время члены демократической партии, удерживающей большинство в Палате представителей, изучают вопрос выдвижения против бывшего президента новых обвинений, касающихся препятствованию правосудию.

Очевидно эти действия являются частью стратегии демократов по недопущению Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о сфальсифицированных итогах выборов 2020 года, к участию в президентских выборах 2024 года. Частью этой стратегии является блокировка Трампа в социальных сетях и ведущих СМИ, а также муссирование слухов о возможных преемниках Трампа.