Демократы ищут компромат на Трампа у бывшего чиновника его администрации

Вашингтон, 13 мая. Юрисконсульт администрации Дональда Трампа предстанет перед юридическим комитетом Палаты представителей, чтобы ответить на вопросы, касающиеся расследования спецпрокурора Мюллера.

Встреча Дона Макгана с членами Палаты представителей будет носить частный характер и состоится за закрытыми дверями. Ожидается, что в ходе беседы Макган ответит на вопросы, касающиеся возможного препятствования работе комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, расследовавшей предполагаемое вмешательство Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году.

