Десятки свечей зажгли в Беслане в память о трагедии в казанской школе

«Казань. Скорбим. 11.05.2021» — такую надпись из десятков горящих свечей выложили в полуразрушенном спортивном зале бывшей школы №1 в Беслане. Школьники и взрослые почтили память погибших в казанской гимназии.

«Я думаю, что те слова соболезнования, которые мы сегодня передаем в Казань, может, хоть как-то утешат горе этих родителей, утешат их души и сердца», — поделилась сопредседатель общественной организации.

Здесь, в бывшей школе №1, в сентябре 2004 года произошла трагедия. Почти трое суток террористы удерживали более тысячи заложников. В результате взрывов, пожара и обрушения здания погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Около 800 — получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. Вооруженный молодой человек открыл стрельбу в учебном учреждении № 175. Девять человек погибли, 23 — пострадали.

«Сегодня весь мир скорбит по той трагедии, которая произошла в Казани в школе № 175. И мы все знаем не понаслышке, потому что мы все сегодня находимся в школе №1, и все жители Беслана скорбят в эти минуты с теми родителями, с теми пострадавшими в этой страшной трагедии», — прокомментировал глава Правобережного района Северной Осетии.

19-летний выпускник гимназии заключен под стражу. Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело.