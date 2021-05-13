Оксана Байрак: Будучи невероятно кровожадной, я монотонно «убивала» героя за героем

Известная кинорежиссер, продюсер, сценарист и актриса Оксана Байрак заявила ФАН, что на съемках сериала «Ничто не случается дважды» чуть было не случилась трагедия.

Уроженка Симферополя в эксклюзивном интервью рассказала подробности о популярном многосерийном проекте, второй сезон которого сейчас показывает Первый канал.

«Пришлось обострить безграничную фантазию»

— Оксана, сколько времени прошло после событий первого сезона и что произошло с главными героями за этот период времени?

— Я принципиально не классифицирую нынешнюю премьеру нашего блокбастера «Ничто не случается дважды», как второй сезон (улыбается). Это, ни много ни мало — продолжение истории. Да и временнóй промежуток между 16-й серией и 17-й — всего семь месяцев.

Честно говоря, я не собиралась возвращаться к теме фильма ни как сценарист, ни как режиссер, ни как продюсер. Но зрительское торнадо восторженной любви к «Ничто...» и к его героям оказалось многомиллионно-требовательным. Прессинг этот и вынудил меня — я сейчас не кокетничаю — вернуться к писательскому столу, а потом и на съемочную площадку.

Однако самая большая сложность состояла в том, что в течение предыдущих шестнадцати серий, неожиданно даже для самой себя оказавшись невероятно «кровожадной» (смеется), я монотонно «убивала» героя за героем. И к незапланированному продолжению осталась эдакая маленькая «могучая кучка» персонажей (улыбается). Пришлось обострить безграничную фантазию Оксаны Байрак и за две недели написать последующие восемь серий.

пресс-служба первого канала /

— Насколько тяжело было расставаться с актерами, которые играли в первом сезоне? Например, с Максимом Дроздом? И как легко влились в проект новые лица?

— Возвращаясь к моей «кровожадности», сразу оговорюсь — мне было невероятно сложно прощаться, как с героями, так и с актерами-исполнителями. Обаятельнейший майор Калинин погиб в четвертой серии. Мне кажется, что зрители, особенно женщины, не простят мне этого никогда, так как его роль замечательно исполнил секс-символ всех возрастных категорий слабого пола — талантливейший Максим Дрозд. Нам с Максом, кстати, всегда очень комфортно работается вместе. Но сюжетная линия диктовала свои условия, и пришлось расстаться через месяц…

Признаюсь, я попыталась оставить потерявшего память Калинина в живых и заставить отступить амнезию, когда две дочери майора — Аглая и Алла — нашли бы друг друга и появились пред его светлые очи. Конечно же, Калинин должен был бы узнать их и зарыдать от счастья (улыбается). Но такие сюжетные повороты я решила оставить для дружественных Мексики и Индии (смеется).

Жаль было расставаться и с семьей Богдановых, которые тоже взлетели на воздух. С Валентином Томусяком мы прям всплакнули в крайний день съемок! Катюша Тышкевич тоже для приличия уронила соленую слезу... Но нас все-таки грел тот факт, что никуда моя любимая Тышля не девается из саги, играя в продолжении дочь любви Огнева Кати — Машу.

Ирина Сергеевна хоть и оказалась главным злом фильма, но расставаться с актрисой Иришей Ефремовой было нереально грустно, так как нас очень сдружил предыдущий мой проект «40+, или Геометрия чувств». Срочно нужно было вводить новых персонажей, два из которых оказались ключевыми. Космический ребенок Фрося Мельник блистательно сыграла семилетнюю дочь Огнева и Маши Каталину.

пресс-служба первого канала /

А Насте Скибуновой повезло вжиться в образ танцовщицы, влюбленной в замкнутого сеньора Фуэго, владельца крошечного чилийского острова, который в одиночку воспитывает дочь. Как вы можете догадаться, речь идет о невероятном Огневе, роль которого исполнил не менее невероятный Антон Батырев (не без моего вмешательства, конечно, в оттачивание огневской невероятности) (смеется). Образ жгучей чилийки мною был введен специально для нервности происходящего: не сможет устоять Фуэго/Огнев перед чарами красивой женщины или все же продолжит хранить верность Марии.

Еще появится уже взрослая дочь Раисы — Римас. С нею в непримиримую схватку вступит коварная Зейна, которую сыграла ваша покорная слуга (улыбается).

Уверена, зрители обескуражены возвращением в фильм Петруши Рыкова. Да, его персонаж — Юра Потехин — погиб в первой части, но как можно было исключить из блокбастера такого красавчика (улыбается)?! Пришлось вновь включать сценарную фантазию!

В общем, если резюмировать вышесказанное, я обожаю всех своих актеров, оставаясь при этом жестким «авторитарием». Что, как показывает практика, является самым верным решением, так как я, будучи драматургом-сценаристом, выстраиваю образ каждого героя «от» и «до» еще до выбора актера или актрисы , а потом вместе с исполнителями мы оттачиваем «обраты» по нарастающей, как в глобальном решении роли, так и в нюансах.

пресс-служба первого канала /

«Для меня эстетика кадра является фетишем»

— Вы практически ответили на мой следующий вопрос! Хотел спросить, насколько классной оказалась вся команда, и, наверное, во время съемок не было никаких проблем?

— Очень приятно, что абсолютно все актеры, попадающие на съемочную площадку студии Байрак, ощущают себя как дома!

На футболках наших гуру от кинематографа написано: «Боги — за кадром!» Так и есть. Любовь и единение всей группы — самое прекрасное, что есть в нашей студии. Потому что мы — одной гениальной киношной группы крови.

Хотя съемки «Ничто…» выдались, наверное, самыми сложными и долгими. Постоянно менялись локации, приходилось перескакивать из одного времени в другое, из одной страны в другую. Мы пережили и испытания, «даруемые» нам природой... Было все — и дожди, и снежные заносы, даже торнадо! Жуткий слякотный климат декабрьского Батуми довел группу до закаливающей высокой температуры, у половины было подозрение от бронхита до воспаления легких…

Но самому ценному — дружбе, взаимопониманию и любви на съемочной площадке и вне ее пределов — не страшны никакие катаклизмы!

— Где проходили съемки?

— География наших съемок так же захватывающа, как и сюжет уже ставшего легендарным сериала. Грузия, Испания, Белоруссия, Турция (там мы сымитировали чилийский остров!), Иордания... Для меня эстетика кадра является фетишем и догмой киноискусства. Ну, о работе с актерами я даже и не говорю. Так как это является аксиомой Байрак (улыбается)!

пресс-служба первого канала /

— Как известно, с первым сезоном была связана интересная романтическая история с участием Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка. Во втором сезоне его героя нет. И как Екатерине работается без своего мужа?

— Вне зависимости от жанра, мой чувственный разум опять-таки аксиомой выводит космические отношения между мужчиной и женщиной. Эдакой высокой [нотой] до — до пятой октавы. Это мое личное ощущение правильности отношений в любви. Ведь я — Женщина с Планеты Любовь! Поэтому все вокруг меня энергетически наполняется этим главным постулатом бесконечности.

Я приглашала отдельно Катю Тышкевич и Валентина Томусяка на роли Кати и Мити Богдановых, не зная, что они уже пара в жизни. Правда, на беседу ребята пришли вместе, но я не обратила на это внимания, так как в голове моментально сложилась картинка совместимости героев, и я без всяких оттяжек сказала: «Вы утверждены».

Помню их удивленные и одновременно счастливые лица. А в один из съемочных дней Валик очень забавно сделал Катюше предложение! Он в военной форме, она в халате медсестры — чумазая от пыли после эпизода со взрывом, но невероятно милая. Роли молодоженов в моем фильме мои любимчики расценили как знак и потом оформили отношения официально. А какая роскошно-веселая была свадьба! Но это уже совсем другая баллада (смеется).

Кстати, Валик, вырываясь с других съемок, прилетал во все места, где мы снимали продолжение, и как шутливая «фишечка» играл всевозможных прохожих. Спиной, конечно. А мы все смеялись, переименовывая «Ничто...» в «Зомби. Возвращение» (смеется).

пресс-служба первого канала /

«Этот эпизод — сплошной стресс»

— Знаю, что на съемках второго сезона Тышкевич совершила геройский поступок. Как это произошло?

— На самом деле, подвиг совершил наш продюсер Евгений Третьяк, а Катюша подхватила эстафетную палочку. Я и сейчас вспоминаю тот съемочный день не с самым приятным ощущением. Дело было в Турции, там мы снимали финальные кадры, когда Огнева увозит Интерпол, а его маленькая дочь бежит сначала по пляжу, а потом по береговой кромке. Но наш маленький гений Фрося Мельник так вошла в образ, что неожиданно ринулась в море и, к всеобщему ужасу, начала уходить под воду.

Солнце садилось с невероятной быстротой, и шанса на второй дубль просто не было! Но главное, конечно, было спасти нашу горе-пловчиху. Женя нырнул, поднял Фросю на поверхность, оставаясь под водой до того момента, пока Катюша, которая никак не должна была там оказаться, не закричала: «Оксана, можно?!» Она бросилась вплавь к Фроське, подхватила ее и прижала к себе.

Только тогда Женя, опять-таки под водой, отплыл в сторону. Чтоб не испортить единственный кадр! Представляете?!

А как ринулся с лодки в воду и отчаянно поплыл к Фроське Антоша Батырев! В общем, все хорошо, что хорошо заканчивается. Кадр зато получился бомбический! Нет, я не холодное сердце, я сама уже сбрасывала сарафан, чтоб мчать в море для спасения моей малышки, но, когда поняла, что все в безопасности, заорала (да-да, именно так!) оператору: «Камеру в руку!»

И в ручном режиме Леша Цвелодуб, слыша лишь мой голос, четко перебрасывал кадр с одного героя на другого и на третьего. В монтаже все кажется подготовленным и пространным, но этот эпизод — сплошной стресс!

пресс-служба первого канала /

— Следует ли ждать продолжения сериала, то есть третьего сезона? И победит ли в итоге добро зло?

— Кстати, стрессом для меня является и требование моих фантастически любимых зрителей о съемках третьего сезона (смеется). Но... Как говорила мама Жени Лукашина из легендарной «Иронии судьбы...»: «Поживем — увидим».

А что касаемо вечной борьбы между добром и злом... Мне приходит на ум высказывание Кафки: «Если зло хорошо знает, что такое добро, то добро, в свою очередь, ничего не знает о зле». Будем считать, что фильмом «Ничто не случается дважды» я визуализировала аксиому — за каждый поступок мы получаем то, что заслужили!

В продолжении детективной мелодрамы, которое на данный момент показывает Первый канал, рассказывается о запутанной личной жизни нескольких семей с начала 90-х годов прошлого века до наших дней.

Роли сыграли Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Натали Старынкевич, Петр Рыков, Екатерина Семенова, Ефросинья Мельник, Надежда Мейхер-Грановская, Клавдия Дрозд, Анастасия Скибунова, Константин Самоуков, Елена Радевич и другие.

Ранее стало известно, что российский сериал «Перевал Дятлова» скоро увидят немецкие и австрийские телезрители.