Протестующие требуют от властей Ирака найти убийц активиста в Кербелле

Багдад, 13 мая. Сразу в нескольких провинциях в Ираке оппозиционеры заявили о намерениях возобновить акции протеста после того, как власти не сумели найти убийц активиста Ихаба аль-Вазни, погибшего на прошлой неделе. Об этом сообщают местные СМИ.

"If Kadhimi does not respond to our demands, we will move to the next step"



- Organiser in Karbalahttps://t.co/ksNtsYLsNN — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 12, 2021

Нынешние угрозы организаторов протестных акций в адрес властей прозвучали после заявлений правозащитников о «новой волне» целенаправленных убийств и новых покушениях на оппозиционеров. Якобы они могут состояться в ближайшие дни.

Активисты требуют от президента Ирака Мустафы аль-Казыми уволить губернатора и начальника полиции провинции Кербелла, и, кроме того, настаивают на проведении суда над обоими чиновниками за «сговор с убийцами».

«Если аль-Казыми не ответит на наши требования, мы перейдем к следующему шагу, а именно к началу открытой сидячей забастовки, одновременно с демонстрациями», — заявляют организаторы протестного движения в Ираке.

По словам представителей оппозиции, нынешнее протестное движение на юге Ирака было хорошо скоординировано. Если в провинции Кербелла начнутся забастовки, ее поддержат другие регионы.

Протесты в Кербелле

В последние дни на юге Ирака наблюдается обострение протестного движения. 9 мая люди вышли на улицы сразу в трех региональных столицах Хилла (провинция Кербелла), Ан-Насырия (провинция Ди-Кар) и Ад-Дивания (провинция Аль-Кадисия). Активисты блокировали дороги и мосты, подожгли шины.

Поводом для демонстраций стало убийство известного оппозиционера Ихаба аль-Вазни. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 мая. Его зафиксировала камера наружного наблюдения. Полиция мобилизовала все ресурсы, но на данный момент никого найти не удалось.

Unidentified gunmen assassinate prominent #Iraqi activist and member of October demonstrations coordination group, Ehab al-Wazni, in an armed attack in the Al-Haddad area of Karbala.https://t.co/dJyajn4GSq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 9, 2021

Поскольку Ихаб аль-Вазни прежде возглавлял протестные акции против проиранских группировок, в покушении на него подозревают отряды народного ополчения «Хашд Шааби», поддерживаемые Тегераном. В связи с этим одна из демонстраций прошла возле здания иранского консульства в Кербелле.

Кроме того, активисты атаковали штаб-квартиры трех группировок: «Асаиб Ахль аль-Хакк» в Ад-Дивании, «Исламской партии аль-Фадхила» в провинции Бабиль, а также «Исламской партии Дава» в Ан-Наджафе.

Иракские власти вынуждены были отреагировать на беспорядки. Силы безопасности в южных провинциях страны были приведены в режим повышенной боевой готовности.

Иранская реакция

Нападение на иранское дипломатическое здание осудил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. Одновременно с этим багдадское посольство Ирана выступило с заявлением, в котором опровергло заинтересованность Тегерана в смерти активиста.

«Исламская республика Иран не требует убийства иракских граждан и самым решительным образом осуждает террористические акты», — говорится в сообщении посольства.

Представители проиранских группировок опровергают свою причастность к нападениям на активистов в Ираке и подтверждают отсутствие интереса Ирана к этим преступлениям.

«Иран не имеет никакого отношения к этим убийствам и не поддерживает их», — заявил командир одного из иракских военизированных формирований.

В проиранских группировках обвиняют в причастности к гибели Ихаба аль-Вазни британские спецслужбы. Утверждается, что нападение на иранское консульство в Кербелле было организовано посольством Великобритании.