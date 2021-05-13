Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 18:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:00
Армия
Рожин: военная операция Израиля в секторе Газа приведет к эскалации конфликта
17:59
Происшествия
Контрактник из Алтайского края получил срок за торговлю «синтетикой»
17:57
Происшествия
СК проверит компьютеры и игры казанских студентов, чтобы найти сторонников стрелка
17:53
Спорт
Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча РПЛ за удар Айртона
17:51
Технологии
Инженер раскрыл способ взломать iPhone через Find My
17:49
Армия
Командующий Северным флотом указал на повышенную активность НАТО в Арктике
17:49
Весь мир
Куба сообщила о начале массовой вакцинации собственной вакциной
17:49
Политика
Володин назвал виновных в тоталитарном режиме на Украине
17:48
Политика
Украинский журналист рассказал, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы
17:47
Экономика
Аналитики назвали причины снижения цен на нефть и золото
17:46
Шоу-бизнес
Экс-супруга Валерия Меладзе прошлась по новым кумирам пользователей соцсетей
17:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев поностальгировал о поцелуе с супермоделью Наоми Кэмпбелл
17:41
Экономика
Центробанк прогнозирует рост российской экономики на 4% в 2021 году
17:41
Экономика
Черниговский указал на необходимость изменить систему продажи алкоголя в России
17:40
Армия
Израильтяне пожаловались на уличные потасовки между арабами и евреями
17:35
Политика
Медведчук в суде выступил против политики украинской власти
17:35
Спорт
Без Кокорина, зато с Жирковым: чем удивил состав сборной России на Евро-2020
17:35
Общество
Онкологическое заболевание привело к смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»
17:32
Армия
ОДКБ готова вмешаться в ситуацию на границе Армении и Азербайджана
17:29
Происшествия
Сменившая религию петербурженка угрожает расправиться с обидчиками сына-школьника
Все новости

Протестующие требуют от властей Ирака найти убийц активиста в Кербелле

Весь мир
Протестующие требуют от властей Ирака найти убийц активиста в Кербелле
Pr Scr twitter.com  /  @raad_arabi

Багдад, 13 мая. Сразу в нескольких провинциях в Ираке оппозиционеры заявили о намерениях возобновить акции протеста после того, как власти не сумели найти убийц активиста Ихаба аль-Вазни, погибшего на прошлой неделе. Об этом сообщают местные СМИ.

Нынешние угрозы организаторов протестных акций в адрес властей прозвучали после заявлений правозащитников о «новой волне» целенаправленных убийств и новых покушениях на оппозиционеров. Якобы они могут состояться в ближайшие дни.

Активисты требуют от президента Ирака Мустафы аль-Казыми уволить губернатора и начальника полиции провинции Кербелла, и, кроме того, настаивают на проведении суда над обоими чиновниками за «сговор с убийцами».

«Если аль-Казыми не ответит на наши требования, мы перейдем к следующему шагу, а именно к началу открытой сидячей забастовки, одновременно с демонстрациями», — заявляют организаторы протестного движения в Ираке.

По словам представителей оппозиции, нынешнее протестное движение на юге Ирака было хорошо скоординировано. Если в провинции Кербелла начнутся забастовки, ее поддержат другие регионы.

Протесты в Кербелле

В последние дни на юге Ирака наблюдается обострение протестного движения. 9 мая люди вышли на улицы сразу в трех региональных столицах Хилла (провинция Кербелла), Ан-Насырия (провинция Ди-Кар) и Ад-Дивания (провинция Аль-Кадисия). Активисты блокировали дороги и мосты, подожгли шины.

Поводом для демонстраций стало убийство известного оппозиционера Ихаба аль-Вазни. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 мая. Его зафиксировала камера наружного наблюдения. Полиция мобилизовала все ресурсы, но на данный момент никого найти не удалось.

Поскольку Ихаб аль-Вазни прежде возглавлял протестные акции против проиранских группировок, в покушении на него подозревают отряды народного ополчения «Хашд Шааби», поддерживаемые Тегераном. В связи с этим одна из демонстраций прошла возле здания иранского консульства в Кербелле.

Кроме того, активисты атаковали штаб-квартиры трех группировок: «Асаиб Ахль аль-Хакк» в Ад-Дивании, «Исламской партии аль-Фадхила» в провинции Бабиль, а также «Исламской партии Дава» в Ан-Наджафе.

Иракские власти вынуждены были отреагировать на беспорядки. Силы безопасности в южных провинциях страны были приведены в режим повышенной боевой готовности.

Иранская реакция

Нападение на иранское дипломатическое здание осудил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. Одновременно с этим багдадское посольство Ирана выступило с заявлением, в котором опровергло заинтересованность Тегерана в смерти активиста.

«Исламская республика Иран не требует убийства иракских граждан и самым решительным образом осуждает террористические акты», — говорится в сообщении посольства.

Представители проиранских группировок опровергают свою причастность к нападениям на активистов в Ираке и подтверждают отсутствие интереса Ирана к этим преступлениям.

«Иран не имеет никакого отношения к этим убийствам и не поддерживает их», — заявил командир одного из иракских военизированных формирований.

В проиранских группировках обвиняют в причастности к гибели Ихаба аль-Вазни британские спецслужбы. Утверждается, что нападение на иранское консульство в Кербелле было организовано посольством Великобритании.

ирак протесты Вазни
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 215893 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 214254 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 202473 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 149030 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 138971 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Весь мир / Протестующие требуют от властей Ирака найти убийц активиста в Кербелле
Рейтинг@Mail.ru