Нацпроект помог снизить время ремонта трамваем в Волгограде

Волгоград, 13 мая. Шестимесячный этап с региональным центром компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда» завершился в Волгограде.

МУП за полгода сумело оптимизировать и ускорить процесс капремонта трамваем в городе. Таких успехов предприятие добилось благодаря внедрению инструментов бережливого производства.

За сутки этим видом транспорта в Волгограде пользуется примерно 200 тыс. человек. В случае поломки трамвай снимают с рейса и ремонтируют на базе структурного подразделения «Метроэлектротранса». Проект «Производительность труда» позволил уменьшить риск аварийных ситуаций.

По данным издания «Волгоградская правда«, к 2024 году в планах МУПа нарастить производительность труда на 30% благодаря нацпроекту. Всего в регионе 42 предприятия присоединились к программе «Производительность труда».