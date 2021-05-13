Информационному моделированию в строительстве обучат в профильной академии

Москва, 13 мая. ДОМ.РФ планирует в августе запустить проект Цифровой академии, которая поможет обеспечить строительную отрасль кадрами для внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ).

Потребность в данных специалистах связана с тем, что с 1 января использование ТИМ станет обязательным при строительстве объектов госзаказа, а перевод всей стройки на использование информационного моделирования – задачей максимум. Об этом рассказал директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в ходе заседания комитета по цифровизации экономики Ассоциации менеджеров на тему «Роль цифровизации в развитии городов».

«Сейчас только 1% застройщиков использует в своей деятельности данную технологию на этапе проектирования, на этапе строительства — еще меньше, всего около 20 застройщиков на всю страну. За последний год были сформированы основы нормативной базы для масштабного перехода на ТИМ, однако нужно подготовить необходимую для этого IT-инфраструктуру, создать качественную цифровую платформу для застройщиков и банков, а главное, сформировать необходимые кадровые ресурсы», — приводит слова Козака «Интерфакс-Недвижимость».

Представитель госкомпании отметил, что академия сможет выпускать около 4 тыс. квалифицированных специалистов ежегодно.

«Потребность в кадрах для ТИМ к 2022 году, по предварительным оценкам, составит около 50 тыс. человек, при этом на рынке сейчас их не более 10 тыс. В целом же отрасль нуждается в 240 тыс. специалистов с компетенциями в сфере информационного моделирования. Кроме того, 174 тыс. госслужащих должны получить знания в области цифровой трансформации. Создаваемая нами академия призвана ликвидировать дефицит, первые результаты ее работы возможны уже в 2021 году», — отметил Козак.

По словам представителя госкомпании, развитие цифровизации в стройке — комплексная задача, которая, помимо продвижения ТИМ, требует дальнейшего развития электронных форм взаимодействия власти и бизнеса, внедрения онлайн-сервисов, масштабного запуска блокчейн-технологии на рынке ипотеки.