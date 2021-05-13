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Экономист: Период низких цен на нефть и газ уже позади

Экономика
Экономист: Период низких цен на нефть и газ уже позади
Федеральное агентство новостей  / 

Нефть и газ будут по-прежнему востребованы. Атомной энергетике, «зеленой» энергетике будет сложно с ними конкурировать ближайшие лет 50. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Запасы России

Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — сказал Козлов РБК.

Цены на нефть и газ

Как отметил Андрей Лобода, нефтегазовые доходы России составляют почти 50% в бюджете страны. Значимость нефтегазового комплекса для экономики страны была и остается очень весомой. Это порождает позитивные, а порой и шокирующие прогнозы о сроках исчерпания энергоресурсов в стране. Еще 20 лет назад российские СМИ публиковали авторитетные исследования, согласно которым уже в начале 20-х годов наша страна могла остаться без нефти. Прогнозы не сбылись, а Россия уверенно закрепилась в списке мировых лидеров — ведущих международных энергетических держав мира.

Экономист: Период низких цен на нефть и газ уже позади
Федеральное агентство новостей  / 

«В мировой практике существуют несколько методик оценки запасов нефти и газа. Если мы говорим только об оценке коммерчески извлекаемых запасов, то расчеты в этом случае будут намного скромнее, поскольку они не учитывают все имеющиеся в недрах запасы нефти или газа. Действие лицензий на месторождения для нефтегазовых компаний длится обычно от 10 до 20 лет. Однако ранее рентабельные запасы сырья на фоне серьезной просадки цен на ту же нефть со второй половины 2014 года по конец 2020 года превратились в нерентабельные», — пояснил Андрей Лобода.

По его словам, другое дело, что для разработки месторождений часто нужны серьезные инвестиции. Проекты в той же Арктике для российских нефтяных компаний будут привлекательны при стоимости барреля нефти около 100 долларов и выше. Наши западные партнеры свернули сотрудничество с российским бизнесом в области освоения нефтерождений на Дальнем Востоке и северных территориях.

Экономист: Период низких цен на нефть и газ уже позади
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Россия в какой-то степени испытывает и ограничение в области разработки и применения современных технологий. Для уверенного развития ТЭК, очевидно, уже в ближайший год стоит российским участникам рынка предоставить налоговые льготы для освоения проектов как минимум в Восточной Сибири. На фоне оживления деловой активности на мировых рынках и уже очень комфортных цен на нефть такое решение правительству будет принять намного легче. Очевидно, что период низких цен на нефть и газ уже позади.

«Нефть и газ будут по-прежнему востребованы. Атомной энергетике, «зеленой» энергетике будет сложно с ними конкурировать ближайшие лет 50. Причем у газа ожидается еще более блестящее будущее. Сегодня цена за одну тысячу кубометров газа на хабе TTF в Нидерландах достигла рекордного уровня в 327 долларов, это происходит на фоне снижения поставок СПГ и запасов газа в Европе», — добавил Андрей Лобода.

Нефтегазовый сектор России — основа капитализации российского фондового рынка. Почти у каждого из 11 млн российских частных инвесторов есть бумаги «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» и других ведущих компаний сектора. Котировки акций этих компаний растут на фоне привлекательной дивидендной политики. Даже пассивным инвесторам эта история очень нравится, заключил эксперт.

нефть россия газ
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