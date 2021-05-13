Марковская рассказала, кем могут работать инвалиды в России

Москва, 13 мая. Эксперты обсудили в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», в каких сферах занятости проще всего найти работу людям с ограниченными возможностями.

У инвалидов есть возможность устроиться диспетчером — принимать заявки и звонки, считает журналист Руслан Пашин. Однако не все люди, имеющие инвалидность, могут выдержать полный рабочий день, поэтому предложения должны быть более конкретными, отмечает участник пресс-конференции.

С ним согласился и другой приглашенный эксперт, ведущая передачи «Сила вдохновения» АОН Инна Марковская.

«Диспетчерская работа — основная. Она не требует особых знаний», — отмечает специалист.

Она добавила, что люди с ограниченными возможностями могут работать фрилансерами и оформить рабочее место дома. Однако некоторые из возможных профессий потребуют предварительной подготовки.

Проведенное специалистами исследование показало, что большинство россиян довольны «удаленкой». Работать из дома понравилась 88% респондентов.