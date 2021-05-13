Рок-музыкант Гарик Сукачев посвятил татарскую песню жертвам трагедии в Казани

Москва, 13 мая. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил татарскую песню «Ай, былбылым». Певец посвятил композицию жертвам трагедии в Казани.

О выходе песни на цифровых платформах Сукачев сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что сначала собирался приурочить выход трека «Ай, былбылым» («Соловей мой») к окончанию священного месяца Рамадан, однако после атаки на казанскую школу посвятил его жертвам.

«Скорбим вместе с татарским народом. <...> В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости», — написал рок-музыкант.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. В школу ворвался вооруженный стрелок, его жертвами стали девять человек, из них лишь двое взрослых. После начала стрельбы врачи прибыли к школе за семь минут.