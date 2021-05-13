Проблема регистрации права собственности может возникнуть в отношении дачного участка или земельного надела, доставшегося по наследству. На первый взгляд, процедура сложна, бесперспективна или крайне затратна, однако бояться ее не стоит. ФАН попросил адвоката Дарью Морозову составить четкое руководство к действию, которое можно уверенно взять на вооружение.

Рассказываем, какие земли можно оформить в собственность, а какие даже и не стоит пытаться, каков порядок оформления участков разных типов, какие документы собирать и куда с ними обращаться.

Фото из личного архива Дарьи Морозовой /

Регистрация права собственности на земельный участок. Возможности россиян

По закону, получить в собственность земельный участок имеет право любой гражданин. Земельный кодекс определил равные возможности для физических и юридических лиц в доступе к землям государственной и муниципальной собственности. Претендовать можно только на участки, не изъятые из земельного оборота.

Например, не получится отрезать кусочек у заповедника или территории воинской части и закрепить его за собой. Кодексом определены более 20 наименований объектов, которые не подлежат передаче в частную собственность, так как они имеют государственное значение.

Но зачастую такие объекты граждан и не интересуют. Куда больше волнует вопрос, как оформить дачный или садовый участок в собственность, которым семья пользуется десятилетиями, однако никаких официальных документов на него никогда не получала. В этом случае нужно закрепить свое право пользования землей. Ведь если документов так и не будет, пользователи собственниками называться не смогут.

«Оформлять земельный участок в собственность нужно обязательно, — отмечает адвокат Дарья Морозова. — Лишь в этом случае можно будет распоряжаться своим имуществом, а не только пользоваться им. Собственник может и продать, и подарить участок, может завещать его детям или внукам».

Если право собственности не оформлено, распоряжаться землей не получится. Кроме того, нет никакой гарантии, что в один прекрасный день этот участок не приглянется третьим лицам. Заявить на него права может кто угодно — хоть совершенно посторонний человек, хоть государство. С землей, находящейся в собственности, такой номер не пройдет, а значит, владелец может чувствовать себя куда более уверенно.

Федеральное агентство новостей /

Как оформить земельный участок в собственность

Процедура регистрации одинакова для земель различных типов. Отличается лишь пакет документов, который нужно собрать. Происходит оформление участка в МФЦ или Росреестре. Туда нужно принести правоустанавливающие бумаги, оплатить госпошлину, которая составляет 350 рублей, и подождать.

Регистрация происходит в течение 12 дней, после чего заявитель получает на руки документ, подтверждающий, что он стал владельцем данного участка.

«Основная проблема при регистрации заключается в поиске и уточнении вида правоустанавливающего документа, — отмечает адвокат Дарья Морозова. — Чаще всего это самый трудный этап процесса. Нужно понять, какой требуется документ, где его взять. В одних случаях можно обойтись малой кровью, запросив бумаги в соответствующих службах. В других — землю сначала придется выкупать, а потом уже регистрировать. Иногда требуется обращаться в суд».

Какой будет процедура оформления земельного участка в собственность, зависит от типа самого участка и оснований, на которых им пользовались.

Как оформить дачный, садовый участок в собственность

В отношении земель дачных, садовых кооперативов действует упрощенная процедура оформления. Она получила название «дачной амнистии» и подразумевает возможность получить дачные сотки в собственность бесплатно. Попадают под «амнистию» земли товариществ, члены которых обычно наделены правом бессрочного пользования наделами или же владеют дачным хозяйством на правах пожизненного наследования.

«В этом случае закон позволяет не устанавливать точные границы участка, то есть предварительно межевание проводить не нужно, — отмечает Дарья Морозова. — Но все равно с заявлением придется обратиться в местную администрацию. Передать участок в собственность может только она».

Такая упрощенная процедура действует временно. Последние изменения в Земельный кодекс подразумевают завершение «амнистии» в марте 2022 года, поэтому владельцам дач стоит поторопиться. После отмены «дачной амнистии» получить кровные шесть соток бесплатно уже не удастся, их придется выкупать у государства.

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Факт. Стоимость выкупа рассчитывают от кадастровой цены. В каждом регионе устанавливают свои процентные ставки. Где-то в бюджет попросят небольшую сумму, например 20% от кадастровой стоимости, а в некоторых регионах придется заплатить полную кадастровую стоимость. Такие требования устанавливают муниципальные власти.

«Главное для регистрации, — чтобы за членом товарищества используемый им участок был закреплен документально, — уточняет Дарья Морозова. — Но, как правило, у пользователей нет на руках никаких документов, кроме садовых книжек. При этом нужно понимать, что сама садовая книжка не является правоустанавливающим документом, лишь на основании ее наличия провести регистрацию не получится».

Садовая книжка станет отправной точкой процедуры, позволяющей запросить документы для оформления участка. Обращаться нужно к председателю кооператива, у которого хранятся все документы товарищества. Заявителю потребуются четыре бумаги.

Землеотводный документ. Он подтверждает, что конкретному товариществу выделен кусок земли большой площади, в дальнейшем разделенный между членами кооператива. Этот документ может иметь различную форму: госакт или свидетельство на право бессрочного пользования. Документ о границах или местоположении земли. Самостоятельно заказывать ничего не нужно. У председателя кооператива должен быть план или схема, по которой осуществлялось разделение участков. Как правило, такая схема большая, занимает огромный лист. Заявителю нужно сделать копию небольшого кусочка с уточнением расположения своего надела и приложить к пакету документов. Решение о создании товарищества. Это может быть копия протокола или выписка из него. Документ о членстве. Список членов товарищества — документ официальный. Для включения в него новых имен нужно проведение общего собрания и составления протокола. Член кооператива имеет право запросить справку о членстве с подписью председателя и печатью.

Эти бумаги и нужно подавать в МФЦ, а уже после регистрации выполнить межевание. Если соседи окажутся несогласными с уточнением границ, у собственника земли больше шансов отстоять свои квадратные метры площади, чем у обычного члена кооператива с садовой книжкой.

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Как оформить арендованный участок в собственность

В отношении земель, переданных в аренду, действуют совершенно другие нормы. Бесплатно получить их в собственность невозможно. Закон подразумевает только процедуру их выкупа у местной администрации и только в ходе открытого аукциона, в котором может принять участие любой желающий.

То есть теоретически стать владельцем территории, которую длительно арендовал и использовал человек, может кто угодно. А стоимость выкупа может оказаться даже выше кадастровой, ведь она будет определяться в ходе торгов. В этом и заключается основной подвох аукциона. Однако есть законный способ его обойти, тем самым упростив и удешевив процедуру выкупа.

«Если на арендованном участке построен дом, этот дом в собственности, то арендатор может выкупить землю без проведения торгов. Закон это позволяет, — рассказывает адвокат Дарья Морозова. — Кроме того, наличие оформленного жилого дома автоматически определяет для арендатора льготную цену выкупа, которая подразумевает не всю кадастровую стоимость, а лишь процент от нее. Как правило, построить и зарегистрировать жилой дом, а уже потом выкупать по льготной цене участок, оказывается дешевле и надежнее, чем делать это в ходе открытых торгов».

Процент выкупа устанавливают местные власти. Если участок находится в городе, его определяет местная администрация. Если в поселке — руководство муниципального района. Чтобы узнать точную стоимость, нужно обратиться в местную администрацию.

Оформление наследства

Землю можно передавать по наследству и принимать в качестве наследства, закон это позволяет. Но при этом наследодатель должен владеть ею на законных основаниях. Таковыми могут быть собственность или пожизненное наследуемое владение. Если участок был арендованным, ситуация меняется.

«К наследникам могут перейти права и обязанности, которые предусмотрены договором аренды, — уточняет Дарья Морозова. — Но только до окончания срока его действия и только в том случае, если сам договор был зарегистрирован в Росреестре».

Процедура вступления в наследство не меняется. Наследникам нужно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу. Тот откроет наследственное дело и попросит предоставить документы. Потребуются как общие документы (свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, или завещание, паспорт наследника), так и документы на землю, например, госакт или другие бумаги, подтверждающие выделение земли на основании определенного права. Наследнику придется провести земельную оценку, чтобы установить ее стоимость. Если участок уже зарегистрирован в Росреестре, можно запросить справку об оценке из государственной базы.

Следующим этапом станет проведение межевания. Для этого нужно обратиться в компанию, предоставляющую кадастровые услуги. Для зарегистрированных участков процедура упрощается: нотариус может ограничиться правоустанавливающими документами и выпиской из ЕГРН. Этап межевания в этом случае можно пропустить.

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Как оформить участок в долевую собственность

Если оформлять землю планируют несколько человек, им придется договариваться между собой о границах и долях собственности. Законом предусмотрено разделение территории по соглашению сторон. Если добровольно поделить землю не получится, придется обращаться в суд, который и определит причитающиеся каждому из владельцев доли.

Достигнув согласия, собственники должны выполнить межевание, чтобы разделить территорию и составить план наделов. Каждому из них присваивается собственный кадастровый номер и новый адрес, затем составляют акт согласования границ, далее все эти документы передают в МФЦ.

Для оформления выделенной доли также потребуются правоустанавливающий документ и кадастровый паспорт. Если на территории находится жилое строение, в Росреестре попросят бумаги и на него. Госпошлину нужно оплатить заранее и приложить к бумагам копию об оплате.

«Если хотя бы один из сособственников не согласен с установленными границами, ему придется обращаться в суд, — отмечает Дарья Морозова. — Другие собственники могут отказываться от участия в суде и не принимать бумаги. В этом случае их отправляют по месту нахождения спорного имущества».

Как оформить заброшенный участок в собственность

Если земля выглядит необжитой и давно заброшенной, это не значит, что ее можно спокойно занять. Более чем вероятно, что у нее есть собственник, чтобы пользоваться ею на законных основаниях, с ним придется договариваться о продаже.