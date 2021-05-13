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Сбербанк закрепился в сотне ведущих компаний рейтинга Global 2000

Экономика
Сбербанк закрепился в сотне ведущих компаний рейтинга Global 2000
ФБА «Экономика сегодня»  /  Карпова Екатерина

Москва, 13 мая. Российский банк значительно усилил свои позиции как в национальном, так и в мировом рейтинге.

Крупнейший российский банк значительно улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших публичных компаний мира Global 2000, составленным журналом Forbes. Если годом ранее «Сбер» занимал только 402-е место в списке, то теперь он поднялся на 51-ю строчку. Возглавляет рейтинг китайский банк ICBC, второе место занимает американский финансовый холдинг JPMorgan Chase, на третьем месте расположилась компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Согласно рейтингу, Сбербанк стал самой крупной компанией из России, в прошлом году финансовая организация занимала только шестое место в этом списке. Второе место среди крупнейших компаний России заняла «Роснефть», которая расположилась на 99-м месте в общем списке. На третьем месте — «Сургутнефтегаз», который занимает 309-ю строчку в рейтинге Global 2000.

За первые четыре месяца текущего года Сбербанк увеличил прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом, ее объем достиг 386,1 млрд рублей, сообщалось ранее.

сбербанк forbes Global 2000
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