Путин поручил правительству уделить внимание изучению русского языка в СНГ

Москва, 13 мая. Россия должна принять дополнительные меры для поддержки изучения русского языка в странах СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

По словам главы государства, поддержка изучения русского языка в странах ближнего зарубежья заслуживает особого внимания.

Российский лидер дал указание министру просвещения Сергею Кравцову разработать дополнительные предложения по этому вопросу, поскольку на сегодняшний день мало что делается в этой сфере, считает президент.

Как стало известно ранее, Путин дал правительству поручения по установке единого подхода к безопасности в школах.