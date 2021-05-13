Трудоустройство инвалидов: от проблем до их решения

Ни для кого не секрет, что инвалидов в России достаточно много, и проблема трудоустройства этой категории людей в современном обществе предельно актуальна — многие работодатели под разными предлогами отказываются с ними сотрудничать. О том, что инвалидность — не повод отказывать в трудоустройстве, рассказали специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Самые популярные рабочие места, которые занимают инвалиды, — это диспетчеры, об этом рассказал журналист, SEO-специалист «Агентства Особых Новостей» (АОН) Руслан Пашин.

«Когда я искал работу, поступало много предложений диспетчером, то есть нужно было сидеть на телефоне: принимать заявки, заказы и так далее. Но не все инвалиды могут долго сидеть, как я, а рабочий день по 7-8 часов. Нужно предлагать не общую, а конкретную занятость для людей с инвалидностью. Чтобы они могли физически это выдерживать», — рассказал журналист.

Федеральное агентство новостей /

Руслан Пашин рассказал, что получил инвалидность, когда уже имел образование: ему было легче найти работу. А инвалидам с детства гораздо сложнее, поскольку им необходимо пройти долгий путь обучения и адаптации в обществе.

«Нужно, чтобы инвалиды социализировались с детства: учились в садиках и школах вместе со здоровыми детьми. Общество может изменить свое отношение к инвалидам, когда здоровые дети привыкнут общаться с людьми с ограниченными возможностями», — поделилась главный редактор АОН Юлия Свистунова.

А чтобы инвалиды легко социализировались, в России необходимо создать доступную для этого среду: человек с ограниченными возможностями должен спокойно выходить из своей квартиры, без труда пользоваться общественным транспортом, приезжать самостоятельно на свое рабочее место, считает президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

«Рабочие места на дому позволяют человеку не выходить из дома. Но для инвалида детства это страшно: он родился, для него детского сада не существует, адаптированные сады только начинаются появляться, школа его не принимает — у него надомное обучение. Институт тоже не готов распахнуть свои двери, потому что многие из них находятся в старых зданиях, которые абсолютно не приспособлены для инвалидных колясок. Любая надомная работа — это изоляция: человек работает вне коллектива, а для него важно быть частью общества», — заявила Яганова.

Федеральное агентство новостей /

Ведущая передачи «Сила вдохновения» АОН Инна Марковская рассказала, как получила второе высшее образование, будучи уже в инвалидной коляске. Для человека с ограниченными возможностями высшее образование также может стать хорошим бонусом при приеме на работу.

«В Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете (ИНЖЭКОН) существовала программа для дистанционного обучения инвалидов. Я окончила полностью и выучилась на специалиста. А когда ИНЖЭКОН объединили с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, программу эту закрыли, теперь ее не существует. Я поступала в 2009 году и окончила в 2015-м, наша группа была небольшая — 5-6 человек. Слияние университетов, к сожалению, негативно сказалось на нашу программу», — рассказала собеседница агентства.

Инвалид также должен полноценно жить и развиваться, у него есть права и планы, которые необходимо реализовывать, подытожила президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.