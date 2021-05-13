Главный специалист одного из департаментов Красноярской администрации задержан за взятку

Красноярск, 13 мая. Имя задержанного не раскрывается. По предварительной версии следователей, в апреле 2021 года подозреваемый предложил директору одной из управляющих компаний города оставить фирму в покое. За свои услуги, а именно, за отказ от проверки, выписывания штрафов и за отказ от привлечения к административной ответственности он запросил с директора УК деньги. Предприниматель должен был передавать их через супругу подозреваемого, оформив с ней фиктивный договор на обслуживание дома.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе ведомства.

Задержали чиновника с поличным. В момент получения денег у него в руках оказалось 200 тысяч рублей. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, уже проведен обыск в доме задержанного и изъяты документы, а также дорогостоящий автомобиль.