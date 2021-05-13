«Комическая старуха» театрального Петербурга Кира Крейлис-Петрова скончалась в 89 лет

Санкт-Петербург, 13 мая. Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни. Место и дата прощальной церемонии пока неизвестны.

В пресс-службе Александринского театра отметили, что выдающаяся актриса ушла из жизни накануне, 12 мая. Артистка 30 лет проработала в этом театре.

Кира Крейлис-Петрова была известна как «последняя комическая старуха» Петербурга. Она приняла участие в съемках множества сериалов и фильмов. В их число вошли: «Трое в лодке, не считая собаки», «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Улицы разбитых фонарей», «Китайская бабушка».

Кроме того, Крейлис-Петрова занималась озвучкой персонажей в мультфильмах.

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