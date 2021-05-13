Популярная сезонная ягода способна предотвратить развитие рака

Москва, 13 мая. Употребление клубники снижает риск возникновения ряда заболеваний, в том числе рака, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Опухоли часто возникают, как реакция на вялотекущее воспаление. Продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития новообразований. В клубнике содержатся вещества, тормозящие ангиогенез, отметил Михаил Гинзбург. Эта ягода оказывает противоопухолевое действие. В клубнике содержатся как мягкие, так и грубые пищевые волокна.

«Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена», — отметил медик в эфире одной из программ на «России-1».

К тому же клубника уменьшает «вредный» холестерин и способствует появлению «полезного». Несмотря на ее пользу, к употреблению ягоды стоит подходить с осторожностью. Ранняя клубника, привезенная из-за рубежа, может быть обработана средствами, опасными для здоровья. Покупки следует совершать только в проверенных местах.