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Популярная сезонная ягода способна предотвратить развитие рака

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Популярная сезонная ягода способна предотвратить развитие рака
pixabay.com

Москва, 13 мая. Употребление клубники снижает риск возникновения ряда заболеваний, в том числе рака, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Опухоли часто возникают, как реакция на вялотекущее воспаление. Продукты, помогающие в борьбе с ним, снижают риск развития новообразований. В клубнике содержатся вещества, тормозящие ангиогенез, отметил Михаил Гинзбург. Эта ягода оказывает противоопухолевое действие. В клубнике содержатся как мягкие, так и грубые пищевые волокна.

«Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена», — отметил медик в эфире одной из программ на «России-1».

К тому же клубника уменьшает «вредный» холестерин и способствует появлению «полезного». Несмотря на ее пользу, к употреблению ягоды стоит подходить с осторожностью. Ранняя клубника, привезенная из-за рубежа, может быть обработана средствами, опасными для здоровья. Покупки следует совершать только в проверенных местах.

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