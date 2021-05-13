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Пережившая смерть сына Раиса Рязанова может обрести кровную сестру

Шоу-бизнес
Пережившая смерть сына Раиса Рязанова может обрести кровную сестру
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 13 мая. Актриса Раиса Рязанова согласилась пройти ДНК-тест, который, возможно, поможет ей обрести родных людей. Журналисты НТВ нашли женщину, которая считает себя сестрой артистки.

В начале прошлого года звезда театра и кино пережила трагедию — она потеряла единственного сына Данила. Врачи не успели спасти жизнь 51-летнего мужчины, у которого оторвался тромб. По словам Рязановой, она до сих пор не смогла осмыслить потерю, ведь ничего не предвещало беды, и на самочувствие сын не жаловался. Она не может поверить, что больше никогда не обнимет наследника.

«Периодически все время всплывают мысли: «Даня, Даня». Что такого плохого, страшного я сделала в жизни, чтобы меня за это так наказать?» — со слезами на глазах спрашивает артистка.

Единственной отрадой для Раисы Рязановой сейчас является ее внук. Больше кровных родственников у артистки нет. Однако в студии программы «Секрет на миллион» звезду ждало настоящее потрясение. Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что журналисты нашли предполагаемую родную сестру Рязановой. Женщина, которая приехала на программу, действительно внешне очень похожа на знаменитую актрису.

«Как-то однажды смотрю я на экран и думаю: «А вдруг это наша сестра»? Я сейчас очень волнуюсь, меня даже трясет», — рассказала женщина.

Сама звезда не исключает возможности родства. Родители Раисы Рязановой никогда не состояли в официальном браке. По словам актрисы, ее отец был заезжим шофером, а ее мать позднее узнала, что мужчина женат и уже имеет шестерых детей.

Никак не утихнет скандал после выпуска «Секрета на миллион» с Еленой Прокловой, в котором актриса рассказала о домогательствах именитого артиста. Певица Валерия заявила, что Прокловой надо было говорить о случившемся, когда это происходило, а не через 50 лет.

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