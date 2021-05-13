Критик Соседов назвал абсурдом планы Наргиз подать на него в суд

Москва, 13 мая. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов отреагировал на заявление финалистки шоу «Голос» Наргиз Закировой, собравшейся подавать на него в суд.

Певица опубликовала пост в Instagram и пожаловалась на клевету, упомянув в тексте Соседова. Исполнительница пригрозила всем клеветникам уголовными делами.

«Я понятия не имею, о чем идет речь. Ничего про нее не писал и не говорил. Для меня это что-то странное. Может, у нее не все в порядке с головой», — прокомментировал пост Наргиз музыкальный критик.

facebook.com / Nargiz Zakirova

Соседов подчеркнул, что не знаком с певицей лично и никогда с ней не встречался. По словам эксперта, он дает комментарии журналистам по самым разным поводам и в частном телефонном разговоре может сказать все, что угодно.

«Мне, если честно, даже интересно, что я сказал о Наргиз. Это абсурд. Всерьез это нельзя обсуждать»,— подчеркнул Соседов в комментарии «Телепрограмме».

В своем посте о клевете и планах подавать в суд Наргиз упомянула также журналиста Отара Кушанашвили. Певица предположила, что ему платят за нелестные высказывания о ней.