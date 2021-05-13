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Яганова рассказала, в чем кроется проблема трудоустройства инвалидов в России

  /   Обновлено: 13 мая 2021 16:01
Экономика
Яганова рассказала, в чем кроется проблема трудоустройства инвалидов в России
pixabay.com  /  rawpixel

Москва, 13 мая. Вопрос трудоустройства в Российской Федерации граждан, имеющих инвалидность, обсудили в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Основные проблемы поиска работы инвалидами назвала президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров» Юлия Яганова. Компании, которые должны создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями, могут уклоняться от своих обязанностей, отметила она. Также эксперт указала на отсутствие льгот в этой сфере.

«Нужно ввести систему поощрения, не только наказывать», — добавила глава правозащитной организации.

К тому же Яганова не одобрила идею о перечислении денежных средств государству теми организациями, которые не дают инвалидам рабочие места. Данная система является одной из форм штрафа, считает участница конференции, добавляя, что основной задачей остается решение вопроса трудоустройства инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями, а также нуждающиеся пенсионеры и ветераны могут получить поддержку к дачному сезону в зависимости от региона проживания. Так, в Москве граждане имеют право на социальный сертификат, который можно обменять на телевизор, холодильник, стиральную машину или плиту. В некоторых субъектах страны предоставляются бесплатная доставка дров или семена для посадки.

россия инвалиды трудоустройство
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Все новости / Экономика / Яганова рассказала, в чем кроется проблема трудоустройства инвалидов в России
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