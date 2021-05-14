Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 69

ФАН представляет 69-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: дачников будут штрафовать за одуванчики, ромашку и мяту, правительство ужесточило правила сбора грибов и березового сока, а также Россия задержала поставки «Спутника V» в Северную Македонию из-за ее позиции по Алексею Навальному. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «МБХ медиа» (53 текста антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, вторую неделю подряд удерживает лидерство в рейтинге. «Эхо Москвы» (52 текста) удерживает вторую строчку и в любой момент может вернуть себе лидерство. На третьем месте — «Дождь» (47 текстов).

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Штрафы за одуванчики

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова сообщила о введении административных штрафов для дачников, на чьих участках растут лекарственный одуванчик и полевая мята. Потому что они способны вызвать болезни других растений или навредить им.

В свою очередь глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в комментарии ТАСС опроверг информацию о наказании дачников. Штрафовать за сорняки будут только сельхозпроизводителей. Дачникам не грозит наказание за одуванчики, ромашки и борщевик на участках.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», — заявил он.

Политик также заметил, что никаких оснований для санкций в таком случае не предусмотрено.

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Сбор грибов

Некоторые СМИ, включая «Эхо Москвы» и Znak, сообщили, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок.

Минприроды опровергло эту информацию. Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать указанные продукты.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», — говорится в сообщении.

Передается, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Задержка вакцины

Очередной вброс — от Bloomberg, который сообщает, что Россия якобы задерживает поставки «Спутника V» в Северную Македонию из-за ее отношения к аресту Навального.

В то же время в РФПИ заявили, что поставки идут по графику, и опровергли использование вакцины как политического инструмента.

«Северная Македония остается партнером РФПИ, мы осуществляем поставки «Спутника V» в полном соответствии с согласованным контрактом. <…> Предположения, что политика играет роль в поставках «Спутника V», полностью ошибочны и противоречат давнему убеждению РФПИ в том, что эту пандемию можно победить только с помощью глобального партнерства», — пояснили в фонде.

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Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что новости и вбросы, касающиеся своеобразных даров природы, затрагивают немалую долю населения. Дачники, испугавшиеся штрафов за ромашки и одуванчики на своих участках, или жители местностей, в которых можно собирать грибы или березовый сок, — это граждане, избиратели, составляющие потенциально огромную аудиторию.

«Было ли распространение слухов о новых штрафах или запретительных мерах погоней за сенсацией от недобросовестных журналистов, элементом бюрократических интриг или внешним воздействием, подобные фейки весьма опасны. Они могут не иметь сильного раздражительного эффекта, однако способны сформировать крайне негативный информационный фон. С его помощью может проводиться определенная пропагандистская работа, направляться недовольство различных социальных групп в нужное внешним силам русло. Чем больше охват негатива, тем больше вероятность вовлечь новых активистов в деструктивную деятельность и заручиться поддержкой радикальных идей. Именно такая логика должна прежде всего рассматриваться при оценке влияния подобных слухов на общество», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, российская вакцина «Спутник V» традиционно уже долгое время в центре внимания СМИ. В этот раз информационная атака, которой подверглась российская разработка, «основана» на откровенной лжи, прикрытой у Bloomberg якобы анонимными источниками. Коронавирус становится сезонным заболеванием с необходимостью вакцинации от него так же регулярно, как, к примеру, от гриппа. Западные фармакологические компании сделали ставку на захват рынка и дальнейшее зарабатывание денег на регулярной вакцинации.

«Поэтому их планам «Спутник V» сильно мешает, а международный рынок находится под сильным давлением западных СМИ, штампующих фейки о российской вакцине с завидной регулярностью. Даже между различными западными вакцинами есть жесткая конкуренция, поэтому удивляться лжи о российской вакцине нельзя. Пока будет актуальна эта продукция, будут продолжаться попытки дележа рынка в пользу какого-либо производителя, за любым из которых стоят огромные финансовые ресурсы и авторитет государств», — заключил Сергей Простаков.

Политический обозреватель Юрий Голубь обратил внимание, что дачники часто — пожилые люди, они хранят память о хрущевских временах, когда государство ограничивало частные подворья. Пожалуй, страх того, что чиновники отнимут любимый клочок земли, заложен в россиянах на генетическом уровне. Надо сказать, что государство иногда само подстегивает эту фобию, например, называя приватизацию дачных участков «амнистией», словно записывая дачников в преступники. Именно с такой фобией связано появление подобных трактовок закона и новостных сообщений с пугающими заголовками.

«Новые требования к тем, кто собирает грибы, ягоды или березовый сок на продажу, естественны и необходимы. Речь идет и о здоровье покупателей, и о сохранности леса. Естественно, на этой почве кому-то может показаться, что к каждому грибнику хотят приставить лесного инспектора, а из-за берез вдруг начнут выпрыгивать полицейские. Важно внимательно разобраться в сути новых правил (чем и занимаются добросовестные СМИ), а не сеять панику. Главный признак подобных фейков — то, что об изменениях в законодательстве говорится вскользь и без подробностей, внимание концентрируется на одном пугающем обстоятельстве. Упрощение — один из главных приемов манипуляции. Не стоит сразу доверять подобным пугающим сообщениям, лучше постараться найти более подробное изложение вопроса», — пояснил Юрий Голубь.

Комментируя фейк о российской вакцине, эксперт заметил, что появление подобных сообщений вполне естественно. Никакой «войны вакцин» Россия не ведет, а вот информационные атаки на «Спутник V» стали обычным делом. Препарат одобрили 64 страны, с каждой из которых у нашего государства особенные и не всегда простые отношения. Ставить передачу и производство вакцины в зависимость от конкретных разногласий просто невозможно.