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ВСУ приняли на вооружение разведывательные беспилотники «Лелека»

Армия
ВСУ приняли на вооружение разведывательные беспилотники «Лелека»
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 13 мая. В Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступили беспилотники «Лелека-100», также известные как «Аист-100». Их выпускает украинская компания DeViRo, базирующаяся в городе Днепр.

Украинские войска снабдили беспилотниками отечественного производства согласно приказу №114 министра обороны Украины от 11 мая. Испытания беспилотника прошли в прошлом году, в них участвовали как специалисты фирмы-разработчика, так и наблюдатели из Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации военной техники, указывает «Военное обозрение».

Беспилотник разработали в 2017 году. Он предназначен для разведки в условиях радиопомех и блокирования навигации противника. Он также может выявлять координаты объектов и обмениваться ими с командным пунктом, не выдавая при этом своего местоположения. Взлет и посадку БПЛА также способен проводить в режиме радиомолчания и незаметно для средств разведки противника.

«Лелека» способен набирать высоту до 1,5 тысячи метров, развивать скорость до 70 километров в час и находиться в автономном режиме два часа. Корпус беспилотника выполнен из композитного стекло-углеволокна.

Ранее украинский депутат Елизавета Ясько заявила, что страны Запада должны увеличить поставки вооружений для ВСУ.

украина всу лелека-100
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