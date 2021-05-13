В Дании началась эксгумация тушек забитых из-за COVID-19 норок

Копенгаген, 13 мая. Рабочие начали проводить эксгумацию тушек забитых из-за пандемии коронавируса норок. Планируется, что работы будут завершены до субботы.

После того как тела убитых животных достанут из земли, их поместят в специальные контейнеры. После этого их направят на кремацию. Планируется, что за это время из захоронений Карупа и Холстебру будет утилизировано 13,3 тонны тел грызунов, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

«В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение 10 лет», — пишет издание.

В конце декабря власти Дании приняли решение о выкапывании всех уничтоженных из-за коронавирусной инфекции норок и сжигании их тел. Захоронение животных признали небезопасным, ведь газы, выделяемые в результате разложения, начали выталкивать тушки норок на поверхность.