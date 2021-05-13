Медведчук указал на отсутствие доказательств у обвинения по делу о госизмене

Киев, 13 мая. Сторона обвинения не имеет объективных доказательств по делу о госизмене, заявил в зале суда украинский политик Виктор Медведчук.

Ранее прокурор выступил с требованием арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Также стало известно, что Печерский районный суд в Киеве отклонил просьбу однопартийцев политика о взятии его на поруки.

Украинская прокуратура обвинила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в государственной измене. Обыски в его квартире были проведены 11 мая. Виктор Медведчук назвал заявления стороны обвинения политической расправой.